港公僕、教師、醫局、院舍員工 未打針須自費檢測

香港特首林鄭月娥（中）2日宣布，公務員及港府員工、醫管局員工、安老及殘疾人士院舍員工、中、小、幼及特殊學校教職員，須接種新冠疫苗，否則須自費定期接受新冠病毒檢測。（中通社）

變種新冠肺炎病毒肆虐全球，港府多管齊下建立抗疫雙屏障，對外加強外防輸入，對內提升疫苗 接種率。為達至群體免疫，港府要求所有公務員、醫管局員工、安老及殘疾院舍員工，以及中小學和幼稚園教職員必須接種疫苗，否則須每兩星期自費檢測 一次。為方便市民接種疫苗，港府考慮延長社區疫苗接種中心運作至10月底，並把「即日籌」安排擴至60歲或以上人士。

大公報報導，香港 連續56天無出現本土新冠病毒感染個案，特首林鄭月娥昨日率領四位局長舉行記者會，宣布最新防疫抗疫安排。林鄭月娥表示，香港已達至本地「清零」目標，但全球疫情反彈，截至上月底，香港已錄得108宗Delta變種病毒個案，惟香港接種率僅約48%，遠遠不足以防止輸入病毒在社區擴散，因此須透過外防輸入及提升疫苗接種率，建立抗疫雙屏障。

為提升接種率，港府要求四類人士，包括港府僱員、醫管局、安老及殘疾人士院舍員工，以及中小學、幼稚園、補習班、興趣班的員工，於9月1日前必須接種疫苗，否則要自費做檢測。公務員事務局表示，如果公務員有醫生證明不適合打針，可獲發還檢測費用；不遵守規定的話，當局將按機制處理。安老院舍定期檢測要求將收緊至七日一檢，下月起非健康理由未有接種疫苗員工，將不獲發放檢測津貼。

教育局亦宣布新學年，學校以半天面授課堂為基礎，但如果同級師生接種率達七成，並在接種第二針滿14日，可恢復全日面授課堂。

至於4日到期的社交距離措施，港府認為無條件大幅放寬，會延長兩星期。本月內會收緊B類餐飲處所員工檢測安排，由14日縮短至7日一次，如已接種疫苗者可以豁免。

另據文匯報報導，昨日新增的3宗輸入個案，其中兩宗為海外抵港香港居民的55歲男病人、36歲女病人，早前在港完成接種兩劑復必泰疫苗，均在機場接受病毒檢測呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。