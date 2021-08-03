杜凱琹、李皓晴搶分 港乒女團晉4強 近3屆最佳成績

經過混雙的失落，杜凱琹在團體賽一吐烏氣，4場單打賽事全部勝出。（歐新社）

香港 隊繼混雙、單打及男團接連出局後，成為「獨苗」的乒乓球女團承受著巨大壓力，昨日以3：1擊敗羅馬尼亞，2008年北京奧運 後首度殺入4強，今晚硬撼日本隊爭入決賽。從混雙倒灶到重燃獎牌希望，港隊一姐杜凱琹期望讓乒壇新血看見希望，第三度征奧的李皓晴亦自覺能擔起大旗，承諾繼續肩負衝牌使命打好每一分。

香港女子乒乓球隊李皓晴（左）與 蘇慧音（右）勇挫羅馬尼亞隊殺入4強。（路透）

明報報導，面對種子排名低4位的對手，李皓晴與蘇慧音在首場女雙打得辛苦，追平局數2：2後在決勝局一度領先3分，尾段卻斷送兩個致勝分以11：13敗陣。不過港隊在緊接兩場女單鬥志不減，杜凱琹先以局數3：0勇挫對方一姐索絲。前天因失準自責的李皓晴亦重拾信心，直落3局取勝，領軍反超場數2：1。港隊此時距離晉級只差一勝，杜凱琹向對手派蛋，終以場數3：1過關。今晚將與上屆摘銅的日本隊爭奪決賽資格。

28歲的李皓晴自2012年倫敦奧運起，兩度衝4強失敗，2日得償所願。 （路透）

據報導，港乒女團上屆在老將帖雅娜帶領下8強止步，當時仍是小師妹的李皓晴與杜凱琹，為未能以勝仗送別師姐哭成淚人，如今改以全土炮陣容連過兩關晉級，是港隊自2008年北京奧運後首次。3名女將賽後激動得雙眼通紅，24歲的杜凱琹說：「以往好多前輩都是大陸來港的運動員，經過很多代人的努力，才在今天成就本土運動員打入4強。雖然只是4強，未知往後會有何結果，但希望年輕運動員看到我們的努力，會覺得未來有希望。」

報導稱，自2012年倫敦奧運起，28歲的李皓晴兩度衝擊4強失敗，今屆以陣中最年長成員身分領軍，昨日得償所願亦感慨萬分：「3次以來，今屆感受是最真實的，之前跟隨前輩，總想倚賴他們，今屆不能再逃避。昨（前）天在其中一場單打敗陣，我一直難以釋懷，但獲教練和隊友支持總算捱過來。」

另據文匯報報導，經過混雙的失落，杜凱琹終於可以在團體賽一吐烏氣，4場單打賽事全部勝出，她表示是隊友和教練的支持助自己重新振作：「今屆奧運的經歷令我成長，我們三名香港女球手凝聚力很大，我常常想著自己要全拿單打的兩分，但其實背後有隊友支持和分擔，我知道自己不是孤軍作戰。」