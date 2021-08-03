曾出席教協會慶 香港特首急切割 批政治凌駕專業

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

在北京官媒齊聲批判香港 教協、香港教育局 與香港教協中止關係後，香港特首林鄭月娥 昨天出面與香港教協割席，放言說任何組織在國安法下有違例，都會有法必依。

香港特首林鄭月娥昨天下午藉公布疫情新安排之機，談到香港教協事件，說完全支持教育局中止與教協合作關係。

香港教育專業人員協會是香港最大的行業工會，也是香港影響力最大的民主派團體之一。7月31日一早，北京官媒新華社和人民日報同時出聲，直指香港教協為「毒瘤」，長期從事反中亂港活動，必須割除。當日下午，香港教育局宣布終止與教協的工作關係。

同時建制派內也有傳出指責特首林鄭月娥上任後參加教協的周年慶活動，成了教協的支持者。

林鄭月娥昨天急急與教協割席，說教協近年的工作有目共睹，修例風波後教協比原有立場更變本加厲，政治凌駕教育專業，令反港府反中央的情緒進入學生，影響學生，騎劫教育界，令外界對教育界持負面看法，對教師不公平。

林鄭月娥又專門解釋，在2018年出席教協會慶，是因當時氣氛平穩，在重視老師及教育發展下，希望與教協有事務性交往。其後教協偏離目標，港府需要糾正，絕非只受新華社或人民日報評論影響。