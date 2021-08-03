立會補選站台 香港歌手黃耀明被捕 已獲釋但遭起訴

歌手黃耀明（右圖，視頻截圖），於2018年3月3日晚出席區諾軒（左圖，取材自臉書）競選立法會港島區補選的造勢大會，上台演唱兩首歌，最後他說：「3月11號選區諾軒。」

59歲歌手黃耀明在2018年3月3日為立法會港島區補選候選人區諾軒造勢大會站台唱歌，表演後下台前說 「3月11號選區諾軒呀吓」，補選由前民主黨成員區諾軒勝出。事隔3年，黃耀明及區諾軒2日早上被廉署落案起訴涉於上述補選作出舞弊行為，向他人提供娛樂以誘使他人投票 給區，涉違反選舉（舞弊及非法行為）條例，案件5日在東區裁判法院提堂。黃耀明事後表示：「今朝清早被拘捕，現已保釋。」

歌手黃耀明屢次公開支持民主運動，他2018年3月3日晚出席區諾軒競選立法會港島區補選造勢大會，上台演唱兩首歌，最後他說：「3月11號選區諾軒。」（本報資料照片）

屢公開支持香港民主運動的黃耀明臉書專頁，最後更新時間為昨早8時10分，轉載支聯會副主席鄒幸彤的獄中書信。

另據明報報導，獲准保釋的黃耀明昨透過好友郭啟華回應：「今朝清早（指昨早）被拘捕，現已保釋。」因8•18流水式集會案被判囚10個月的區諾軒正服刑，累計身負5案。

區諾軒（左）2018年參加香港立法會港島區補選。（取材自臉書）

據報導，廉署前總調查主任、大律師查錫我表示，雖然法例沒仔細界定何謂提供「娛樂」，須由法庭判斷，但本案較特別是黃耀明為歌手，本身從事娛樂行業，料較難爭拗並非提供娛樂，而且他有呼籲投票予特定候選人，相信表面證據成立。他說視乎被告能否向法官提供合理解釋，亦可爭拗唱歌是否屬娛樂。過往有建制派在選舉造勢大會有唱歌等表演，被問是否違法、會否調查，廉署稱不評論個別事件。

報導稱，根據選舉（舞弊及非法行為）條例第12條，任何人為另一人提供食物、飲料或娛樂，或償付用於提供該等食物、飲料或娛樂的全部或部分費用，以誘使該人或第三者在選舉投票或不投票予某候選人或某些候選人，即屬舞弊行為。根據該法例，一經定罪，最高可被判監7年及罰款50萬港元（約6.4萬美元）。

報導說，黃耀明1980年代與劉以達組成「達明一派」，音樂風格前衛鮮明，近年他多次就政治表態，亦曾參與佔中運動、反修例遊行 ，曾發表紀念六四 事件的歌曲《回憶有罪》。