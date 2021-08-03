我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

立會補選站台 香港歌手黃耀明被捕 已獲釋但遭起訴

香港新聞組／香港3日電
歌手黃耀明（右圖，視頻截圖），於2018年3月3日晚出席區諾軒（左圖，取材自臉書）競選立法會港島區補選的造勢大會，上台演唱兩首歌，最後他說：「3月11號選區諾軒。」
歌手黃耀明（右圖，視頻截圖），於2018年3月3日晚出席區諾軒（左圖，取材自臉書）競選立法會港島區補選的造勢大會，上台演唱兩首歌，最後他說：「3月11號選區諾軒。」

59歲歌手黃耀明在2018年3月3日為立法會港島區補選候選人區諾軒造勢大會站台唱歌，表演後下台前說 「3月11號選區諾軒呀吓」，補選由前民主黨成員區諾軒勝出。事隔3年，黃耀明及區諾軒2日早上被廉署落案起訴涉於上述補選作出舞弊行為，向他人提供娛樂以誘使他人投票給區，涉違反選舉（舞弊及非法行為）條例，案件5日在東區裁判法院提堂。黃耀明事後表示：「今朝清早被拘捕，現已保釋。」

歌手黃耀明屢次公開支持民主運動，他2018年3月3日晚出席區諾軒競選立法會港島區...
歌手黃耀明屢次公開支持民主運動，他2018年3月3日晚出席區諾軒競選立法會港島區補選造勢大會，上台演唱兩首歌，最後他說：「3月11號選區諾軒。」（本報資料照片）

屢公開支持香港民主運動的黃耀明臉書專頁，最後更新時間為昨早8時10分，轉載支聯會副主席鄒幸彤的獄中書信。

另據明報報導，獲准保釋的黃耀明昨透過好友郭啟華回應：「今朝清早（指昨早）被拘捕，現已保釋。」因8•18流水式集會案被判囚10個月的區諾軒正服刑，累計身負5案。

區諾軒（左）2018年參加香港立法會港島區補選。（取材自臉書）
區諾軒（左）2018年參加香港立法會港島區補選。（取材自臉書）

據報導，廉署前總調查主任、大律師查錫我表示，雖然法例沒仔細界定何謂提供「娛樂」，須由法庭判斷，但本案較特別是黃耀明為歌手，本身從事娛樂行業，料較難爭拗並非提供娛樂，而且他有呼籲投票予特定候選人，相信表面證據成立。他說視乎被告能否向法官提供合理解釋，亦可爭拗唱歌是否屬娛樂。過往有建制派在選舉造勢大會有唱歌等表演，被問是否違法、會否調查，廉署稱不評論個別事件。

報導稱，根據選舉（舞弊及非法行為）條例第12條，任何人為另一人提供食物、飲料或娛樂，或償付用於提供該等食物、飲料或娛樂的全部或部分費用，以誘使該人或第三者在選舉投票或不投票予某候選人或某些候選人，即屬舞弊行為。根據該法例，一經定罪，最高可被判監7年及罰款50萬港元（約6.4萬美元）。

報導說，黃耀明1980年代與劉以達組成「達明一派」，音樂風格前衛鮮明，近年他多次就政治表態，亦曾參與佔中運動、反修例遊行，曾發表紀念六四事件的歌曲《回憶有罪》。

投票 遊行 六四

上一則

杜凱琹、李皓晴搶分 港乒女團晉4強 近3屆最佳成績

下一則

吳亦凡媽報警抓都美竹反送兒入獄 網酸「大義滅親」

延伸閱讀

港廉署起訴歌手黃耀明 立會補選活動唱歌涉舞弊

港廉署起訴歌手黃耀明 立會補選活動唱歌涉舞弊
吳亦凡涉強姦9罪被捕 粉絲崩潰籌錢密謀想「劫獄」

吳亦凡涉強姦9罪被捕 粉絲崩潰籌錢密謀想「劫獄」
酒駕上高速路 逆行撞車釀兩死 南加肇事男子被捕

酒駕上高速路 逆行撞車釀兩死 南加肇事男子被捕
華女涉賣春、無證按摩 長島被捕控罪

華女涉賣春、無證按摩 長島被捕控罪

熱門新聞

鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」