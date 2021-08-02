香港男子花劍團體賽第7 張家朗效應掀全民劍擊熱

香港男子花劍隊1日出戰東京奧運會團體賽獲得第7名。圖為香港新秀選手吳諾弘（右）1日於團體賽登場。（ 路透）

香港 男子花劍隊昨早出戰東京奧運 會團體賽，雖然挾張家朗個人賽奪金氣勢出戰，但在8強以39：45不敵俄羅斯而無緣爭奪獎牌。大公報報導，港男花轉戰第5至8的名次賽對德國 ，張家朗發揮失準3節皆輸，雖然吳諾弘及蔡俊彥各贏兩節，但港隊仍以38：45落敗。跌入第7至8名次賽的港男花出戰實力較弱的埃及，港男花幾乎9節全勝下，以45：21大勝，最終以第7完成賽事。

完成本屆奧運之旅後，港劍擊隊暫不返回香港，今天直接乘航班飛赴深圳，備戰9月舉行的全運會。

另據香港01報導，張家朗憑男子個人花劍項目在東京奧運歷史性取得金牌，劍擊項目火速引起香港市民關注。有家長在討論區發文，問劍擊運動會否因為張家朗而吸引大批學生參與，或家長會否特意培育子女在劍擊方面的興趣。不少留言都表示，相信不少人都會因此對劍擊產生興趣，更有子女正在學習劍擊的家長分享相關使費。

有家長在親子王國討論區上發文，指今屆奧運劍擊有多名港將，除了已經奪得金牌的張家朗外，亦有女子重劍代表江旻憓，「唔知會唔會掀起劍擊潮」。帖文引來網民熱烈討論，有女兒學習劍擊的家長表示，「平日上堂每節得2、3個小朋友學」，但今日（指比賽當日）教練「電話響爆」，甚至有人直接上門查詢課程，「聽日應該重勁」。從該名家長的留言可見，張家朗在決賽前夕就已經成功引起劍擊熱潮。