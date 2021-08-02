我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

香港乒乓女團鬥羅馬尼亞 爭殺入4強

香港新聞組／香港2日電
李皓晴（前）與蘇慧音（後）在首場女雙拔頭籌，但前者在女單失準，幸港隊最終仍以場數3：1奠勝，爭入4強。（路透）
李皓晴（前）與蘇慧音（後）在首場女雙拔頭籌，但前者在女單失準，幸港隊最終仍以場數3：1奠勝，爭入4強。（路透）

香港乒乓球女子團體賽16強，昨派出杜凱琹、李皓晴及蘇慧音3：1過關，將於今午8強對羅馬尼亞隊爭晉級，大有機會闖入4強。男子團體賽則由黃鎮廷率領林兆恒、何鈞傑出戰，惟以場數0：3不敵法國隊，16強止步，令女團成港乒東奧最後獎牌希望。

明報報導，港乒混雙組合黃鎮廷與杜凱琹早前於8強止步後，杜凱琹再於女單8強力戰中國隊一姐陳夢出局，昨在女團領軍爭逐另一獎牌機會。港隊在首場女雙派出蘇慧音／李皓晴搭檔，以及杜凱琹出戰單打，均以直落3局取勝，助港隊領先場數2：0。「師姐」李皓晴其後以局數2：3僅負，但杜凱琹再戰以局數3：1奠勝，領軍以場數3：1淘汰巴西隊。

據報導，李皓晴賽後承認自己在今屆奧運首戰打得較保守，對手發揮亦超預期：「技術發揮可以，但心態保守了點，會吸取今場經驗，之後嘗試打得放點。」杜凱琹自覺發揮未如理想，會調整心態。蘇慧音則稱在艱難下勝出，對隊友添信心：「今場勝仗得來不易，大家都很盡力搏每一分。」

報導稱，至於黃鎮廷率領林兆恒和何鈞傑出戰男團16強，面對8號種子法國隊，林兆恒／何鈞傑打頭陣在雙打直落3局先失利，男單世界排名第19的黃鎮廷緊接上場，面對排名低一位的西蒙加斯以局數1：3告負，何鈞傑再輸一場後，港隊直落場數0：3落敗，無緣繼上屆後再闖8強，自奧運乒乓團體賽2012年改制取消分組賽後，港乒首在團體賽「一輪遊」，3名港乒男將亦完成東奧征途。

奧運 中國 香港

上一則

「三層漢堡效應」 香港財爺估GDP逾5.5%

下一則

香港男子花劍團體賽第7 張家朗效應掀全民劍擊熱

延伸閱讀

桌球／台灣桌球女團拍落全華裔美國隊 闖進東奧8強

桌球／台灣桌球女團拍落全華裔美國隊 闖進東奧8強
北京官媒斥「毒瘤」 教協遭港府DQ

北京官媒斥「毒瘤」 教協遭港府DQ
香港職工盟：下波政治打壓 恐擴及其他工會

香港職工盟：下波政治打壓 恐擴及其他工會
新聞評論／柴天改玉 「香江第一健筆」封筆

新聞評論／柴天改玉 「香江第一健筆」封筆

熱門新聞

鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00
廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了
鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天
2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子
東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎

東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎