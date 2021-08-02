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紐時：香港國安法瞄準大專院校 當局視為「動亂溫床」

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港警國安處人員在7月16日搜查香港大學學生會後，內地官媒近日又點名香港教協是「反中亂港」的「毒瘤」。美媒紐約時報認為，當局正在清算被他們視為「動亂溫床」的大專院校。

7月16日，香港警方國安處人員搜查香港大學學生會，起因是港大學生會領袖發表聲明，悼念1日刺傷港警後自戕的男子梁健輝。

此前，香港大學校方已宣布不再承認港大學生會地位。另外，包含香港中文大學、城市大學、理工大學、嶺南大學等大專院校，也陸續宣布與各自校內的學生會切割。此舉削弱了學生會的代表性。

紐約時報7月31日在一篇報導中指出，近年來，香港學生逐漸成為抗議北京當局的遊行場合中，最堅定的抗議者之一，他們也逐漸成為一股強大政治力量。

紐時認為，當局現在所採取的行動，就是在利用港區國安法賦予的打壓異己的權利，削弱學生的力量。

除了香港各大專院校的學生社團組織，過去曾在「反送中」期間發起教師罷課抗議行動的香港教育專業人員協會（教協），近日也被內地官媒新華社、人民日報點名批評。

新華社和人民日報7月30日的評論稱，教協是香港教育界的「最大毒瘤」，指教協煽動師生罷課，炮製「港獨」教材；香港教育如果要「正本清源」，就要剷除教協這顆「毒瘤」。

教協7月31日則回應，教協自創會以來，關心國家民族的發展，「反對港獨」；並指組織一向關心教育和師生福祉，重視學生安全，「沒有煽動學生示威」。

但香港教育局31日也發表聲明宣布，全面終止與教協的工作關係，稱教協近年支持民間人權陣線（民陣）和香港支聯會發起的違反港區國安法的政治活動，失去教育專業團體性質。

根據公開資料，教協是香港最大的單一行業工會，也是參與會員最多的民主派組織。

香港 教育局 紐約時報

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