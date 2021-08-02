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消費券引爆全港購物熱 商場排長龍 「好久沒這樣熱鬧」

香港新聞組／香港2日電
港府1日經四間儲值支付工具營辦商，向約550萬市民發放第一期2000港元電子消費券。正值周日，不少市民前往旺角商區使用消費券購物消費。圖為朗豪坊商場內處處可見門口排著長隊的商店。（中通社）
港府1日經四間儲值支付工具營辦商，向約550萬市民發放第一期2000港元電子消費券。正值周日，不少市民前往旺角商區使用消費券購物消費。圖為朗豪坊商場內處處可見門口排著長隊的商店。（中通社）

電子消費券昨日開始派發，659.2萬已登記市民中，550萬人率先收到第一筆2000元（港幣，下同，約257.3美元）消費券，立即引爆全城消費熱潮！多個大型商場整天人山人海，市民笑逐顏開、左抽右挽「戰利品」。商場爭相推出購物優惠，加上消費氣氛高漲下，普遍首日已用盡2000元，甚至要「倒貼」數百至逾萬元。

大公報報導，有市民笑說，疫情下生活壓抑，「今日熱鬧到好似時光倒流三年前」，終於重拾漸漸淡忘的消費快感。不過，開心消費之餘，大家亦要小心誤墜消費陷阱，有商戶向以八達通支付的顧客收取2%手續費，亦有商戶近日趁消費熱潮抬高價格。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角、沙田、屯門、荃灣等區的多個商場昨整天迫滿購物人潮，有的停車場車位中午前已爆滿，廣東道名店也大排人龍。截至昨午4時，顧客量及車流較一般假日增長15%。

在朗豪坊，多間服裝店、運動用品、化妝品店大排長龍，顧客不但要等付款，甚至要等候入店。不少人全家出動盡情掃貨，也帶旺商場食肆生意。餃子店員工陳女士說，昨日生意比過往假日多起碼20%。

港府1日經四間儲值支付工具營辦商，向約550萬市民發放第一期2000港元電子消費...
港府1日經四間儲值支付工具營辦商，向約550萬市民發放第一期2000港元電子消費券。正值周日，不少市民前往旺角商區使用消費券購物消費。（中通社）

汪女士花了近4000元買了一大袋，主要是衣服鞋子。她說「好久沒見過這樣熱鬧，購物果然還是要人多，要搶貨才有感覺。今日熱鬧到好似時光倒流返三年前！」

黎小姐與男友在商場花費7000元購買了化妝品、衣物、鞋子、電器等。她說見到大家都在買買買，自己被氣氛帶動，進入瘋狂購物模式，「買了這麼多，兩個人平分其實也就花了1500元，超開心！」

港府1日經四間儲值支付工具營辦商，向約550萬市民發放第一期2000港元電子消費...
港府1日經四間儲值支付工具營辦商，向約550萬市民發放第一期2000港元電子消費券。正值周日，不少市民前往旺角商區使用消費券購物消費，圖為一食肆內坐滿了食客。（中通社）

據報導，不少食肆趁消費券來臨，暗暗提高價錢。在香港仔、觀塘有食店全店各款食物加價一至三元不等。有市民在網上留言稱，電腦店的硬碟由原價1200元加至1700元。也有市民說，電視機由大約3000至4000元加到5000元。

不少市民留言批評商戶趁消費券「劏客」，市民劉先生則說，「預咗」商戶趁機加價，「反正又唔係用我的錢，無所謂啦！」不過，市民陳先生擔心，加價容易減價難，預計8份通脹率將飆升。

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