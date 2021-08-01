香港長者自殺創新高 每5人就有1人厭世

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新冠肺炎疫情 下，香港 實施多項防疫 措施，市民疫下減少社交活動，孤獨感來襲，尤其是獨居老人在缺乏外界關心下，或萌生生無可戀的想法。去年香港錄得逾千宗自殺死亡個案，其中逾四成死者超過60歲，長者自殺率更高見21.67%，即平均每5名長者就有一人有自殺傾向，是近半個世紀以來最高。

文匯報報導，去年香港共有1019宗自殺死亡個案，較前年增加26宗，平均每天有2.79宗自殺死亡個案。當中有438宗為60歲以上長者，占整體自殺死亡數字43%，是自1973年以來最高紀錄。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國表示，60歲至69歲長者的負面情緒來源主要包括強烈負累感、強烈孤獨感，因為他們剛退休，在生活的轉變上不適應；而80歲以上長者，不時有「自我形象」低落和缺乏生存意義的情況。

「他們健康較差，甚至需要輪椅等輔助工具，覺得自己連累家人。」他指出，特別是男長者有強烈孤獨感，比例達61.76%，較女性為高，「他們的社交生活較少，孤獨感較顯著。」

該會自殺危機處理中心主任何永雄表示，疫情導致長者與親友及社會的連結減弱，甚至失去見家人的機會，對情緒有一定影響，而且部分長者因防疫資源不足，無法外出，求助無門。

他建議當親友留意到長者情緒低落，出現明示、暗示輕生念頭時，不應避而不談，反而要找多方面專業人士尋求協助，亦建議政府加強對80歲或以上長者的支援，可嘗試以有報酬形式讓初老長者支援其他長者。