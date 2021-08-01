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香港連續54天「本地清零」 未打疫苗公務員兩周一檢

香港新聞組╱香港1日電
香港連續54天本地零確診，港府正準備重啟旅遊；圖為香港國際旅遊展7月31日吸引眾多市民參觀。(中新社)
香港連續54天本地零確診，港府正準備重啟旅遊；圖為香港國際旅遊展7月31日吸引眾多市民參觀。(中新社)

香港昨日沒有本地及輸入性的新冠肺炎個案，是一個月內第六度「雙零確診」，亦是連續54日本地「清零」，惟整體接種率仍未達「群體免疫」水平。

文匯報報導，港府公務員事務局近日向各政策局及部門發出內部通知，規定全體近18萬名政府雇員明日起須接種新冠疫苗，否則要每兩周接受一次檢測，9月起更要自費檢測，違反規定者可能面對紀律處分。

香港昨日有近6.5萬人接種新冠疫苗，累計接種首劑的人數逾322.7萬人，為合資格接種人口47.4%。特區政府早前已要求6.4萬名前線政府雇員接種疫苗或定期檢測。為進一步保障市民，政府決定將有關規定擴展至所有公務員包括合約雇員，公務員事務局前日發出內部通知，要求所有政府雇員明日起接種疫苗，否則每兩周要檢測一次。

政府人員協會主席馬志成表示，支持政府有關決定，並認為可以起帶頭作用，鼓勵接種疫苗，「世界各地確診個案不斷上升，公務員事務局此時要求全體公務員接種疫苗，是適切的舉措。

據報導，港府目前規定公務員打針或自費檢測，但未涵蓋其他公營機構，尤其是提供醫療服務的醫管局。該局上月底指整體醫護人員的接種率為45%，其中逾75%是醫生，接種疫苗的護士僅得37%。有前往社區疫苗接種中心的巿民更曾在網上質疑，接種中心內的醫護人員為何自己也未有接種疫苗。

「醫護誠信同行」主席林哲玄表示，醫管局有需要跟隨政府的做法，規定所有醫護人員強制接種疫苗，否則自費定期檢測。

立法會衞生事務委員會主席葛珮帆認為，醫管局等公營機構也應規定員工要強制打針，「這並非新鮮事，美國也這樣做」。她認為，應規定學校教職員也強制接種疫苗，特別是變種病毒流行，須盡快提升接種率建立免疫屏障，「9月開學，現在便應該要打針」。

疫苗 檢測 香港

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