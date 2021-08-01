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北京官媒斥「毒瘤」 教協遭港府DQ

特派員李春╱香港1日電
香港教育局批評教協近年的言論行徑與教育專業不符。圖為教協2019年8月發起「守護下一代」遊行。(路透資料照片)
香港教育局批評教協近年的言論行徑與教育專業不符。圖為教協2019年8月發起「守護下一代」遊行。(路透資料照片)

香港教育專業人員協會昨被內地黨政官媒齊聲批判是毒瘤必須剷除。港府教育局隨即宣布，全面終止與教協的工作關係(DQ)。教協昨回應，自己是促進教育專業和維護教師權益的組織。

香港教協成立於1973年，是由香港大學、中學、小學、幼稚園各級學校教師組成的工會，現有會員9萬6000多人，不僅是香港教育界最大專業組織，也是香港最大單一行業工會及參與會員最多的民主派組織。

香港教協創辦以來，除定位是工會外，還是教育團體、社會團體和民間團體。教協首任主席是香港政界威望極高的司徒華，現任會長是馮偉華，而監事會主席潘天賜兼任香港職工會聯盟會長。

內地官方通訊社新華社及中共中央黨報人民日報，昨天同時發文批判。新華社指香港教協「不但誤人子弟，毒害下一代，還配合亂港勢力在立法會瘋狂拉布（阻撓議事進行），更在反國教、非法佔中、修例風波等社會事件中煽風點火，多次鼓動大中小學師生罷課。」

香港教協6月宣布，退出香港民間人權陣線及香港支聯會。人民日報的文章指，「以為跳船自保就能將惡行一筆勾銷，簡直是自欺欺人。」香港教協回應，教協是促進教育專業發展和維護教師權益的組織，一向關心教育和師生福祉，重視學生安全，沒有煽動學生示威。教協指自創會以來，關心國家民族的發展，反對港獨。

港府教育局昨天則宣布，全面終止與教協的工作關係。教育局發言人說，教協近年的言論和行徑往往與教育專業不符。港府教育局稱，原則上不再承認教協為教師舉辦的培訓課程；不會與教協舉行任何正式或非正式會議，也不會再就教育議題諮詢教協意見；如有教協成員以教協代表身分出任教育局轄下組織成員，局方會考慮終止任期等措施。

教育局 香港 工作

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