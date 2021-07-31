港國安法首判 唐英傑囚9年 歐盟轟：扼殺人權

香港首宗國安法案件，被告唐英傑30日被判刑九年。（中通社資料圖片）

香港 首宗國安法案件，被告唐英傑兩項罪名成立後，香港高等法院昨天下午宣判，其煽動他人分裂國家罪判監6年半；恐怖活動罪判監8年，部分刑期分期執行，合共判監9年，另吊銷駕照10年。歐盟 對外事務部指國安法正在扼殺香港政治多元化、人權及政治自由。

去年7月1日，中國人大常委會宣布香港國安法實施，香港街頭有示威行動，時年23歲的唐英傑涉駕駛電單車，插有寫上反送中口號「光復香港、時代革命」中英文的旗幟，在香港島灣仔地區駛向警方防線，撞倒3名警員。其後警方將其拘捕，成為首個被引用香港國安法判刑的人。

按照香港國安法，煽動分裂國家罪情節嚴重者可被判監5至10年，情節較輕者，可被判5年以下監禁、拘役或管制；而恐怖活動罪，如致人重傷、死亡，或者令公共財產遭受重大損失，可被判處終身監禁或者10年以上監禁，其他情況可被判處3至10年監禁。

案件經過15日審訊後，7月27日由國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信作出判決，指其三項控罪中兩項罪名成立，被控方加控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪作為交替控罪則罪名不成立。

辯方26日求情稱，本案只涉及展示旗幟，情節輕微，就分裂國家罪應判5年以下監禁；至於以電單車撞警員的行為，被告只是鹵莽而非蓄意，警員傷勢不嚴重，應判監3至10年。

因其為香港首宗國安法案，這次判刑受到香港社會關注，上午就有市民排隊輪候旁聽，也有十多名警察 在法院外戒備，法庭延伸部分亦有警察駐守。

散庭後，有公眾在庭內大叫「抗爭無罪」，唐英傑的胞妹隨即哭泣，友人擁抱並安慰她。多名家屬向唐英傑高喊「撐住呀」，唐英傑回應說「你們都撐住」。唐英傑的代表律師在庭後表示，將提起上訴。

香港新聞組／香港31日電

香港首名國安法被告唐英傑昨遭法院重判，歐盟對外事務部指港區國安法正在扼殺香港政治多元化、人權及政治自由，籲停止逮捕民主活動人士。這是歐盟對外事務部繼6月針對香港蘋果日報停刊後，再度批評港區國安法。