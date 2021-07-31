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張家朗奪金之夜 香港網媒記者噓國歌 國歌法首次逮人

香港新聞組／香港31日電
大批香港市民26日在觀塘商場收看東奧直播，見證張家朗奪金。（中通社）
大批香港市民26日在觀塘商場收看東奧直播，見證張家朗奪金。（中通社）

九龍觀塘apm商場26日在播放東京奧運奪金的港隊劍擊代表張家朗領獎儀式期間，在電視畫面出現升香港區旗及奏國歌場面時，有人在場揮舞港英旗及「噓」國歌喝倒采。警方接獲舉報後展開調查，於昨日下午在葵涌拘捕一名自稱網媒「記者」的男子。明報報導，此案為「國歌條例」去年6月生效後首次有人被捕。

另據文匯報報導，被捕男子姓梁，40歲，自稱為網媒「記者」，住葵涌公屋。據了解，梁最近數天均有現身觀塘apm商場。警方東九龍總區公眾活動調查組於28日接獲市民舉報後展開調查，通過網上視頻、現場閉路電視及現場證人，鎖定嫌疑人身分，並於昨日下午約1時於葵涌新都會廣場外拘捕涉案男子，其後搜出10幅不同尺寸的港英旗，包括涉案時使用的港英旗。

警方東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒昨日在記者會上表示，觀塘apm商場26日晚直播香港劍擊隊代表張家朗奪金頒獎儀式期間，當奏響國歌時，被捕男子舉起港英旗，更帶頭及煽動在場者喝倒采及高叫口號，涉嫌侮辱國歌、挑起在場者的仇恨，涉嫌干犯「國歌法」。

她指出，無論以任何形式侮辱國歌都可能構成罪行。當時，被捕男子涉及侮辱和不尊重國歌的行為，不止是做一個動作，而是維持了一段時間。當他高舉港英旗時，在場者更不斷喝倒采和叫口號回應。

警方目前以干犯「國歌法」循多個方向調查，包括涉案者有否干犯國安法或其他法律，以及當日商場內有無其他人觸犯國安法或其他煽動行為，一旦有證據會作出檢控。警方強調，侮辱國歌最高可罰款5萬港元（約6435美元）、監禁3年，市民切勿以身試法。

東京奧運 國歌法 香港

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