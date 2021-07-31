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郵輪公海遊復航 香港千客登船「如放監」

香港新聞組／香港31日電
香港郵輪公海遊30日正式復航，星夢郵輪「雲頂夢號」率先重啟香港航線，大批參加郵輪公海遊的香港市民於啟德郵輪碼頭登船愉快出行。圖為兒童登船顯露興奮之情。（中新社）
香港郵輪公海遊30日正式復航，星夢郵輪「雲頂夢號」率先重啟香港航線，大批參加郵輪公海遊的香港市民於啟德郵輪碼頭登船愉快出行。圖為兒童登船顯露興奮之情。（中新社）

郵輪公海遊昨日復辦，約1000人上船，在海上度過三日兩夜假期。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，復航是回復正常生活的一步，香港已踏入50日清零，港府正積極與內地溝通，討論恢復通關。參與首航的旅客均感到心情興奮，形容感覺有如「放監」。

大公報報導，昨日出發的雲頂夢號郵輪，共有1000名船員，旅客登船前，要先後三次向職員顯示「安心出行」、針卡及檢測結果，加上兩次量度體溫，根據規定，乘客必須先完成接種新冠疫苗，若因身體狀況不適宜接種疫苗，或未達接種年齡的小童，將不能使用麻雀房、卡拉OK房和水療等設施。

香港郵輪公海遊30日正式復航，星夢郵輪「雲頂夢號」率先重啟香港航線，大批參加郵輪...
香港郵輪公海遊30日正式復航，星夢郵輪「雲頂夢號」率先重啟香港航線，大批參加郵輪公海遊的香港市民於啟德郵輪碼頭登船愉快出行。（中新社）

為以防萬一，郵輪設有44間隔離房間，其中10間是負壓病房，供檢測陽性人士及密切接觸者隔離，又會向每名旅客派發追蹤器，以便追蹤工作。

邱騰華出席啟航儀式後表示，香港市民已有18個月未有郵輪遊，復航是回復正常生活的一步，公海遊的風險與在本地一樣，郵輪不會到其他港口，也不會接載香港以外旅客。

另據文匯報報導，多名參與首航的旅客均感到心情興奮，形容感覺有如「放監」。有旅客直言，在得知「公海遊」重啟後，自己立即接種新冠疫苗準備起行。

郵輪昨晚9時在啓德郵輪碼頭出發，途經鯉魚門、東龍洲、藍塘海峽前往南中國海水域，明日再經原路折返。一眾旅客在船公司安排下，昨日下午3時開始分批登船，以免人流聚集。不少乘客一家大小上船，無論大小朋友均表現雀躍，不時向在場採訪記者興奮揮手。

郵輪 疫苗 香港

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