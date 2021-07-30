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東奧╱百米自由泳再奪牌 港何詩蓓雙銀 3天3破亞洲紀錄

香港新聞組／香港30日電
何詩蓓30日上午10時出戰100米自由泳決賽，最終游出52秒27的成績，以第2名拿下一面銀牌。(路透)
何詩蓓30日上午10時出戰100米自由泳決賽，最終游出52秒27的成績，以第2名拿下一面銀牌。(路透)

東京奧運女子200米自由泳拿下銀牌的港隊「飛魚」何詩蓓30日上午10時出戰100米自由泳決賽，最終游出52秒27的成績，三日內三破亞洲紀錄，以第2名拿下一面銀牌，繼日前的200米自由泳後再添獎牌，成為香港體壇史上首位在同一屆奧運贏得多過一面獎牌的運動員，也是第1位擁有多於一面奧運獎牌的港將。

何詩蓓表示，好開心再次奪牌，因為比賽之前沒有想太多，也沒有壓力，因為準決賽已經達到個人目標，出賽前只希望好好享受100米，現在再游出自己最好的成績。

她指出，知道自己一緊張就發揮不好，「可能8成同心態，2成同體能有關」，又指對手在最後25米一定表現好好，故最後10米都一直衝，又期望稍後50米自可以游出最佳成續。

何詩蓓在決賽排第5線道，身旁分別是奧運紀錄保持者、來自澳洲的麥基恩（Emma McKeon），以及瑞典的世界紀錄保持者絲祖唐（Sarah Sjoestroem）。在強敵環伺下，何詩蓓遇強越強，她在決賽的反應時間為小組第3的0秒68，何詩蓓於50米觸池轉身時排第2位。

最終她以52秒27的時間，在東奧自從預賽開始，連續三場都打破亞洲紀錄，拿下個人在東奧的第二面獎牌；此前從未有香港運動員曾經在同一屆奧運贏得多於一面獎牌，亦未有任何港將擁有多於一面奧運獎牌。

何詩蓓周三先於女子200自摘銀，成為港隊游泳項目首面奧運獎牌，同日晚上的100自初賽，以破亞洲紀錄的52秒70時間，游入100自準決賽。

至昨早在100自準決賽以52秒40完成賽事，再次打破亞洲紀錄。今早的100自決賽何詩蓓會在第五線出賽，預計勁敵會是澳洲泳手麥基昂(Emma McKeon)，這位初賽與何詩蓓同組的27歲澳洲泳手，當時游出52秒13打破奧運紀錄，準決賽再以52秒32的時間力壓何詩蓓。

28日在200自歷史性替香港贏得第一面奧運游泳銀牌的何詩蓓，當時已經打破了項目的亞洲紀錄，將原本由中國泳手楊浚瑄保持的時間一舉推前0秒65至1分53秒92。Siobhan同日晚上轉戰100自預賽再游出破亞洲紀錄的時間躋身決賽。

及至29日的準決賽，實力強橫的何詩蓓再將保持了不足16小時的亞洲紀錄多推前0秒30，以總第2名泅入今晨的決賽。

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