港首宗國安法案 唐英傑後悔撞警求輕判

香港首宗涉嫌違反國安法案件30日下午判刑。圖為香港特區高等法院。 （新華社資料照片）

香港 首宗涉嫌違反國安法案件今日下午將會判刑。23歲被告唐英傑因去年7月1日駕駛插有「光時」旗幟電單車衝擊警方防線，並撞傷三名警員，被裁定煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪均罪成。據香港國安法規定，恐怖活動罪最高刑罰是監禁十年以上或終身監禁。至於煽動他人分裂國家，最高刑罰是監禁五至十年。

綜合香港媒體報導，香港高等法院前天裁定首宗國安法案被告唐英傑煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成，唐英傑今早透過代表律師求情，表示感到後悔，請求輕判；高等法院法官今早處理了被告的求情，法官預定今日下午3時判刑。

被告的律師在庭上求情說，在煽動分裂國家罪方面，唐英傑干犯的情節較輕微，並沒有證據顯示有任何人受影響。

至於恐怖活動罪，他說，法庭的裁決理由書並無指出，被告是刻意襲擊警員；被告的行為是魯莽，但沒有對其他人造成嚴重傷害。

據報導，律師又指出，唐英傑感到後悔，還押期間修讀英語及管理課程，希望服刑後可以工作；又指唐英傑已重覆向警察 致歉，而其生活已嚴重受影響，希望法庭輕判。

律師稱，本案只涉及展示旗幟，情節輕微，就分裂國家罪應判五年以下監禁；至於以電單車撞警的行為，被告只是鹵莽而非蓄意，警員傷勢不嚴重，應判監三至十年。

控方呈交外國案例及內地刑法書籍供法庭參考，強調國安法有最低刑期；惟法官強調，有關資料沒有約束力，法庭會以香港法律下的一貫原則解讀國安法條文。

報導說，去年7月1日，港島有「反送中」運動遊行 及示威，唐英傑當天騎著機車在灣仔街道衝向戒備的防暴警察，機車插上寫有「光復香港，時代革命」的旗幟。

三名警員受傷，唐英傑當場被攔下並逮捕。

警方隨後起訴唐英傑三項罪名，包括煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪和危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。

高等法院前天裁定唐英傑前兩項罪名成立，這也是本地法院宣判的首宗國安法案。

由於香港主要實行英國的普通法，因此，這起案件的審判結果一直備受關注，因為它可能成為其他同類案件參考的判例，包括壹傳媒集團創辦人黎智英等泛民主派重要人物的官司。