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香江第一健筆 信報創辦人林行止宣布擱筆

香港新聞組／香港30日電
香港信報名筆林行止昨天宣告擱筆，表示這是在健康條件尚可並在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港信報名筆林行止昨天宣告擱筆，表示這是在健康條件尚可並在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港信報名筆林行止昨天宣告擱筆，表示這是在健康條件尚可並在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇。年逾80歲的他是信報創辦人。

明報報導，林行止在該報專欄表示，在信報不同崗位工作48年零27天，現在要和讀者同儕道別，「這是筆者健康條件尚可，在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇」。林行止3月底起曾暫停專欄逾月，他復筆後稱於本年2月下旬曾味覺失調，食慾不振，至3月中體重下降超過10磅，需住院13天。

據報導，中大社會學系退休副教授陳健民昨日於facebook上載他與林行止的合照，稱「香港第一健筆」也要擱筆，「這個時代有多壞，大家心中有數」。

報導說，林行止原名林山木，於1973年創辦信報，並由1997年起每日撰寫《林行止專欄》，專欄內容不局限於政治經濟，素有「香江第一健筆」的美譽。

報導稱，林行止於2019年獲《健力士世界紀錄》確認為當時「全球連續撰稿時間最長的報章專欄作家」，由1973年起筆耕不輟，至少寫了1.1萬篇專欄，合共逾2000萬字；他於2009年獲香港大學頒授名譽社會科學博士學位。

另據中央社導，2006年中，電訊盈科主席李澤楷以3500萬美元購入信報5成股份，其後購入全部股權，但林行止繼續在報章撰寫其專欄。

林行止昨天最後一篇專欄題為「制度有異股市殊途、嚴守法度港股永生」，談的是香港股市歷史，以及北京政策近期對港股的衝擊。

文中最後一段的小題為「遲來的道別」，林行止宣布擱筆。林說這近半世紀來，自己直敍胸臆、暢所欲言，既有精神滿足，復有實質收穫，身心愉快，「但願往後也能舒心適意過日子」。

香港 北京 退休

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