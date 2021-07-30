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香港國際旅遊展開鑼 大推本地遊及綠色遊

香港新聞組／香港30日電
香港國際旅遊展29日在香港會議展覽中心開幕，來自16個國家和地區的100多家參展商參展。圖為香港特區政府商務及經濟發展局局長邱騰華（右六）等嘉賓參觀展覽。 （中新社）
香港國際旅遊展29日在香港會議展覽中心開幕，來自16個國家和地區的100多家參展商參展。圖為香港特區政府商務及經濟發展局局長邱騰華（右六）等嘉賓參觀展覽。 （中新社）

香港國際旅遊展去年由於新冠疫情而停辦。闊別一年後，國際旅遊展昨日終於開鑼。多個本地參展商表示，今年旅遊展志在參與，轉而積極推廣愈來愈受歡迎的本地遊及綠色遊。至於外地展商則主力推廣當地旅遊特色，靜待旅客疫後重臨。

文匯報報導，香港國際旅遊展由昨日開始一連4天在灣仔會展舉行，但受全球疫情影響，展覽規模大為縮減，參展商數目由前年逾600個減少至逾100個，但仍有來自內地、台灣、澳門、日本、阿根廷等16個國家及地區的參展商參與。昨日只接待業界人士，今日下午起開放予公眾入場參觀。

商務及經濟發展局局長邱騰華昨日在開幕禮致辭時指出，香港曾是旅客到訪的主要目的地，以往每年接待6000萬名旅客，日均不少於15萬名旅客，但今年每日僅200名訪港旅客，對旅遊業確是艱難時期。

他直言，全球旅遊業在短期內將難以復甦，業界應把握時機重整並提升競爭力，以備疫後「追落後」。

日本是港人旅遊熱點，旅遊展有不少來自日本的參展商。九州的長崎縣亦有香港代表事務所參展。代表周碧嘉表示，近年港人除前往熱門的東京、大阪，也會選擇以往少到的地區旅行，期望趁今次參展可讓觀展者了解長崎，待日後旅遊限制撤銷、直航班機復飛後，長崎可成為港人其中一個旅遊目的地。

台灣館昨天香港國際旅遊展強勢登場，成為展場中矚目的「景點」，吸引參展中打卡。台灣館設於展場中的H101展位，面積約200平方公尺，是僅次於中國大陸的第二大展位。因應近期騎乘單車旅遊大熱，台灣館本次設定主題是「自行車遊台灣」。

台灣 香港 日本

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