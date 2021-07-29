檢疫期夥弟妹「偷走」 沙國領事長女染變種毒

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

沙烏地阿拉伯領事子女感染鏈擴大，小姊弟的17歲長姊亦中招，確診感染L452R變種病毒。衛生署指，她與弟妹在上月16日乘同一航班抵港，居家檢疫期間曾到過東區2個商場，即曾「偷走」。另有1名74歲老婦在離世前14日曾打科興，臨床死因為高血壓 性心臟病。

晴報報導，香港 昨多1宗輸入個案，涉及17歲沙國領事女兒；其11歲弟弟和13歲妹妹早前已確診。衛生署指，17歲姊姊在16日與弟妹乘搭QR 818來港，理應與弟妹一同於太古城唐宮閣家中隔離，惟她在18日和19日，分別與弟妹去過東區華蘭中心和太古城中心，換言之亦曾「偷走行街」。

署方補充，17歲姊姊自21日弟妹確診後，被送入檢疫中心，在檢疫第7日發病，並驗出L452R變種。而初陽個案則5宗以下。

另據香港01報導，另外，食物及衛生局強制檢測 公告指明6處地點納入檢測名單，新上榜則有銅鑼灣的香港珀麗酒店(Rosedale Hotel Hong Kong)，原因是一名住客在退房往英國後兩日確診；國際機場、沙田廣源商場麥當勞等5個須再次覆檢的處所。