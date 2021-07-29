QS最佳留學城市 香港跌5名排第15 亞洲僅次首爾、東京

「2022世界最佳留學城市排名」，香港較2019年下跌5位，名列第15名。（中新社資料照片）

國際高等教育資訊機構（QS）公布最新「2022世界最佳留學城市排名」，香港 位列全球第15位，較2019年下跌五位。QS指本港排名下跌是與其他各指標排名下降有關，但未有證據顯示是受《香港國安法》及新冠肺炎疫情 影響。

大公報報導，世界最佳留學城市排名是基於大學排名、學生組合、城市嚮往度、招聘僱主活躍度、生活成本負擔能力及學生評價等六個指標。QS公布的2022年排名顯示，香港位列全球第15位，較2019年下跌五位。儘管連續兩次排名下跌，但仍穩占亞洲排名第三位，僅次於首爾與東京。

關於香港排名下跌，QS表示是與多項指標均出現跌幅有關。其中包括香港有四所大學世界排名下跌，另「大學排名」指標微跌至第九位，反映城市對學生吸引程度的「城市嚮往度」連跌六位；而「僱主招聘活躍度」更是大跌10位。QS還指，目前由於數據不足，《香港國安法》和新冠肺炎疫情對排名的影響暫時無法作出判斷，要到26年後才能反映疫情影響。

另外，「學生評價」指標有所改善，上升七位，意味着在港留學生對整體學習及生活經歷感到滿意；「學生組合」更上升13位，反映本港留學生人數增多，文化包容度更高。

英國倫敦已連續三年登榜首，韓國首爾與日本東京今次並列世界第三及亞洲榜首，其次，中國內地亦有五座城市上榜，北京 排名升至世界第25位。北京排名上升主要歸功於擁有兩所世界一流大學，讀書學費和生活成本良好，畢業生也非常受到僱主青睞。