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球衣事件影響？ 伍家朗無緣晉級 IG寫：注定做悲劇主角

香港新聞組／香港29日電
伍家朗輸球，被指是受到先前球衣事件影響。(新華社)
伍家朗輸球，被指是受到先前球衣事件影響。(新華社)

東京奧運賽事進行得如火如荼，港隊羽毛球選手伍家朗28日下午出戰第二場小組賽，可惜不敵瓜地馬拉的選手，無緣晉身16強。不少市民觀看比賽直播，期間氣氛熱烈，就算伍家朗落後亦一直為其打氣。有市民於賽後指伍家朗或受球衣事件影響，為他感到不值。

香港01報導，有羽毛球港隊「一哥」之稱的伍家朗，於日前的小組賽取得首勝後，於今日的第二場比賽連輸兩局，輸給世界排名59的瓜地馬拉選手。

伍家朗在接受訪問時雖控制情緒，然而他在其後於個人Instagram發文，除了感謝支持者外，亦感慨寫道：「或者有啲人注定就係做悲劇嘅主角，我一定會再企番起身，不過需要啲時間。」

不少市民於觀塘apm商場觀看直播，商場有派發打氣棒。比賽期間不少市民為伍家朗拍掌歡呼，就算於落後期間也有為他打氣。於伍家朗落敗後，有在場市民亦指「唔緊要」。

伍家朗早前在男單分組賽登場，出戰球衣意外引來建制陣營無端砲轟，指控他當時身穿黑色運動衫上陣，背部以白色字體印上其英文縮寫及「HONG KONG CHINA」，有別於其他港隊代表，球衣未見印有香港區旗或區徽。

伍家朗隨後Instagram 發帖「申冤」澄清，指他並無球衣贊助，遂須自行準備比賽球衣，「而需要印名嘅比賽球衣，都係自己要攞出去街印」。他又表明，因未獲港府授權印上區旗，不能擅自印製。

奧運港隊代表團團長貝鈞奇越洋接受訪問時，亦承認事件「有少少影響」，他不希望將事件政治化，認為奧運應避免受政治干擾。

事件發酵數天，當日批評伍家朗的民建聯成員穆家駿在其Youtube channel以文字回應事件。他稱，當日「一時情切」在臉書發表評論，「語氣有點過重」，對此表示歉意。

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