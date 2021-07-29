混血學霸何詩蓓 屢拒愛爾蘭泳總招手 恆基贈32萬美元

才拿下游泳銀牌的何詩蓓，其實是個學霸。(新華社)

繼「香港 劍神」張家朗日前為香港拿下東奧男子花劍的金牌後，「混血飛魚」何詩蓓昨日於女子200米自由泳決賽，再為香港拿下一面歷史性的奧運游泳 銀牌，亦是香港歷來取得的第五面奧運獎牌。有著一副精緻混血臉孔的她雖然受到愛爾蘭泳總多次招手，但代表香港出戰的決心卻從未動搖。此外，恆基精英運動員嘉許計畫宣布，向何詩蓓送出獎金250萬港元（約32.1萬美元）。

文匯報報導，23歲的何詩蓓，媽媽是香港人，而爸爸是愛爾蘭人，她從小就在香港接受游泳訓練，立志要披起港隊戰衣。她表示，我可以選擇代表愛爾蘭，但我出生在香港，住在香港，我與香港總是連繫著，我為代表香港感到自豪。」

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，以破亞洲紀錄時間晉身100米自由泳準決賽的何詩蓓於香港時間今日早上9時58分再度登場，被問及對今天賽事的期望，她還是那句充滿自信的「我想我還可以更快」。

運動成績驕人的何詩蓓，學業成績也極之出色，是不折不扣的「學霸」，讀聖保祿中學時曾當班長及任辯論隊成員，曾在中學文憑試(DSE)取得35分佳績，之後成功入讀盛產世界級泳手的美國密西根大學攻讀心理學。何詩蓓亦擁有8級鋼琴底子，以及有設計天分，曾為運動品牌設計泳衣。

另據明報報導，特首林鄭月娥等多名官員先後祝賀何詩蓓，林鄭稱與香港市民為何詩蓓感到「無比自豪」，讚她憑拚搏精神「越戰越勇」，為港爭光。恆基精英運動員嘉許計畫則宣布，向何詩蓓送出獎金250萬港元，何詩蓓亦可獲港鐵送贈終身任搭的車票及九巴早前公布的一年免費搭車。

實惠昨宣布，本屆奧運所有得獎運動員可獲免費訂做家俬；CALL4VAN亦會在未來三年，免費接載體育學院的逾1800名獎學金學生或全職運動員，有效期至2024年巴黎奧運會。

另外，九巴昨宣布向所有出戰東奧港隊運動員贈送巴士命名權，每位代表隊成員可為一輛九巴巴士命名，載有命名內容和信息的名牌將安裝於巴士車廂內的車頭位置。