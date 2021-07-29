調查壹傳媒有否損害股東權益 港府罕見引「公司條例」

港府財政司司長陳茂波昨天會見傳媒，宣布他將引用「公司條例」委任審查員，調查壹傳媒集團事務。

根據香港 「公司條例」第841條，港府財政司司長如覺得某公司是為欺詐或非法目的而組成或其他特定情況，可主動委任一人調查該公司的事務。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

但這一行動甚為罕有。陳茂波說，他此次引用「公司條例」調查壹傳媒集團，6個月內提交報告。他表示，審查員主要審視公司管治、董事有否達到授信責任。他舉例壹傳媒5月23日通告，稱公司現金結餘5.21億港元（約6697萬美元），管理層認為至少可維持18個月營運資金，但6月17日保安局凍結資金後，6月23日宣布終止主要經營公司之一。

據陳茂波的說法，對壹傳媒調查範圍包括集團事務是否損害成員利益，欺詐公司債權人；集團高級人員有否按個人利益處理公司事務，導致公司股東蒙受損失；高級人員是否涉及對公司成員或債權人作出欺詐失當行為；壹傳媒有否向股東作出全面、充分和及時的披露；高級人員是否無履行應盡責任或疏忽；壹傳媒和前主席黎智英之間的借貸和還款是否真實，按公平原則和正常業務需要進行；壹傳媒作為上市公司，管治是否健康等等。

壹傳媒集團旗下的蘋果 日報早前已經停刊，銀行戶口被港府凍結。

香港新聞組／香港29日電

陳茂波說，根據目前掌握的資料，壹傳媒出現不公平地損害股東及債權人利益的情況，管治遠未達到上市公司應有標準。

在港蘋停刊後，外界擔心壹傳媒將會在交易所除牌，原因是按照上市規定，如果上市公司失去主體業務，將無法支持公司的上市地位。

警方國家安全處6月17日以違反國安法為由，拘捕了港蘋及其母公司壹傳媒5名高層。當天上午，壹傳媒宣布股票 暫時停止交易，迄今尚未恢復買賣。