港東奧第2面 何詩蓓游泳奪銀 破亞洲紀錄

女飛魚何詩蓓在女子200米自由泳決賽，勇奪銀牌，游出1分53.91秒，創下亞洲紀錄。(路透)

繼男子花劍隊代表張家朗日前奪得東奧金牌，香港 女飛魚何詩蓓今天早上在女子200米自由泳決賽，勇奪銀牌，游出1分53.91秒，創下亞洲紀錄，何詩蓓的這一面銀牌，歷史性替香港拿下一面游泳奧運 銀牌，達成前無古人的成就，也是香港代表團在東奧的第二面獎牌。

綜合媒體報導，東奧女子200自決賽在周三早上9時41分舉行，排在第5線道出賽的何詩蓓身著黑色泳衣出賽。這場對決高手林立，包括何詩蓓在內的4位泳手，包辦了截至目前為止、2021年這個項目的10個最快時間，另外3人分別為力爭衛冕的美國泳手列迪姬（Katie Ledecky）、已經在東奧贏得女子400米自由泳金牌的澳洲 小將迪瑪絲（Ariarne Titmus），以及亞洲紀錄保持者、來自中國的楊浚瑄。

據yhaoo體育報導，何詩蓓首50米是第3位觸池轉身的泳手，她在第100米時續排第1位，分段時間比世界紀錄快0秒50。及至最後一次轉池，她續排在第1位，最終她游出1分53秒92的破亞洲紀錄時間，破天荒替香港贏得一面游泳奧運銀牌。金牌落在後來居上的澳洲小將迪瑪絲，她游出破奧運紀錄的1分53秒50，比何詩蓓快0秒42。

何詩蓓拿到銀牌後表賽後表示：「香港運動員要繼續努力訓練，之後就輪到你們，只要努力都可以有成績。自己5年前里奧游到準決賽，世錦賽第5，之後世錦賽第4，每次和獎牌都差很少，現在終於游到了，真的好開心！」

據報導，前南華會教練黃文凱看了何詩蓓拿下銀牌，感動的表示：「我也哭了很久，她的表現真的很好，雖然只是欠一點點，但她大個女了，又這樣厲害，看見她訪問時表現冷靜，她應該對自己感到很滿意。」