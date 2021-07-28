曾是香港第3富豪 李錦記主席李文達91歲逝世

李文達26日離世，享年91歲。(取材自百度百科)

李錦記家族第三代傳人、曾在「富比士香港 富豪榜」中排第三的李文達，26日逝世，享年91歲。李錦記集團於網站內刊登訃告，指出李文達在家人的陪伴下安詳離世。

香港01報導，澳門 出生成長的李文達，人稱「蠔油大王」，為李錦記創辦人李錦裳的孫子。李文達初中畢業後先外闖，1954年回歸家族事業，1965年成為家族企業掛名負責人。由於1960年代李氏家族大房及二房有意出售家業，並且有意移居海外，李文達在其父李兆南支持下，向另外兩房收購李錦記餘下股份。

李文達1972年接任公司主席，並引入海外最新管理文化及技術，讓李錦記集團逐步成為大企業。同時亦藉著尼克森訪華，美國 獲贈熊貓契機，在北美市場摮出「熊貓牌」蠔油而大賣。

李錦記家族不只專注中式醬料業，更於1992年進軍內地拓展直銷業，有報告指出，2017年營業收入達到307億元(港幣，下同，約39.5億美元)，超越安利成為內地直銷業一哥。

報導稱，李錦記還擅長物業投資，既於2010年斥資43.5億元，購入現稱為無限極廣場的上環維德廣場持作收租外，在2017年中亦以128億元﹑於英國倫敦收購被稱為「對講機」的Fenchurch Street 20號。於2015年斥資62億元購入上海「企業天地3號」物業。單上述3項物業，李文達家族已斥資逾200億元購入物業。

經過李文達的醬料﹑地產及直銷業務發展策略，李文達家族已達到身家逾千億元。據「富比士富豪榜」最新資料顯示，李文達家族身家達174億美元，為香港第六大富豪。