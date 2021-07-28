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報復外國…人大擬在港實施「反制裁法」

香港新聞組╱香港28日電
人大委員長栗戰書（面向鏡頭者）27日召開會議，擬在下月審理把「反制裁法」納入香港、澳門「基本法」附件三的可行性。（新華社）
人大委員長栗戰書（面向鏡頭者）27日召開會議，擬在下月審理把「反制裁法」納入香港、澳門「基本法」附件三的可行性。（新華社）

全國人大常委會下月17日至20日在北京舉行，議程包括審議增加香港、澳門「基本法」附件三所列全國性法律的決定草案，即審理全國性法律在香港實施的安排。建制派相信，涉及的法律應為內地「反制裁法」。換句話說，如果「反制裁法」在港實行，港方可用這法律工具向外國實施制裁。

 明報報導，人大委員長栗戰書昨日主持召開委員長會議，定出13屆全國人大常委會議程。按照程序，中央如把內地法律在港實行，可透過納入「基本法」附件三形式，把法例在港實施。

內地「反制裁法」源於美國等國家，對內地及香港官員、人員實施制裁，中方其後立法。

香港01報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳指，法律納入附件三後，外國對香港制裁時會有多一重顧慮，對香港有一定保護作用，也減少外國通過制裁香港來打擊中國的誘因。至於是否由本地立法實際，他指不需要，因中央享有制裁外國的決定權，特區政府主要是執行者的角色。

報導指出，人大常委會今年6月通過「反制裁法」，共有16項條文，列明如果外國違反國際法等，以各種藉口對中國進行打壓，對中國公民組織採取歧視性限制措施，干涉中國內政，中國有權採取相應反制措施，包括不發簽證、不准入境，註銷簽證、驅逐出境，查封及凍結在中國境內的各類財產，禁止或限制中國境內組織、個人與他們進行交易、合作等。

港區人大代表葉國謙表示，未聽到有關消息，個人認為反外國制裁是國家行為，未必適合將「反制裁法」納入「基本法」附件三。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，「基本法」列明外交政策屬國家責任，若國家要制裁其他地方，香港需要配合政策，認為將「反制裁法」納入「基本法」附件三後，港府才有法律基礎執行由國家制定的外交政策。

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