港國安法案首宗 掛「光復香港，時代革命」旗罪成

唐英傑去年7月1日騎一輛掛著中英文「光復香港，時代革命」旗幟的機車，被港警控罪，法官27日裁定罪名成立。(取材自香港電台)

首起據香港 國安法控訴的唐英傑案，昨在香港高等法院裁決，被告唐英傑被裁定煽動分裂國家罪、恐怖活動兩項罪名成立。法官指香港反送中口號「光復香港，時代革命」，具分裂國家含義。

去年7月1日香港國安法實施首日，香港舉行七一大遊行，23歲的唐英傑駕駛一輛掛著中英文「光復香港，時代革命」旗幟的機車，遇上數名防暴警察 ，唐沒有按要求停車，被指衝向警察。港警控告他「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」。

今年2月9日，港府律政司司長鄭若驊引用國安法，決定唐英傑案不設陪審團，改由三個指定國安法法官共同審理。6月23日唐案以首宗國安法案開審，控方獲准加控唐英傑「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，作為「恐怖活動罪」的交替控罪。

3名國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信對此案聆訊15天，作出裁決。在裁定唐兩項罪名成立後，周四法庭聽取求情報告再量刑。據香港國安法，煽動分裂國家罪情節嚴重者可被判監5至10年，情節較輕者，可被判5年以下監禁、拘役或管制；恐怖活動罪，最高可被判處終身監禁。

在早前的審訊中，控方指唐英傑曾四度駕駛機車衝向警方防線，行為明顯是針對警員；並認為唐駕駛的機車插有「光復香港，時代革命」旗幟，明顯有政治目的。辯方不同意「光復香港，時代革命」必然有提倡港獨的意思，又指唐英傑並非針對警員，歸咎警員將盾牌掉向被告，令他分心，導致意外發生。

這起案件除是香港國安法首案，案中焦點之一是「光復香港，時代革命」口號，是否具有「港獨」意思。控方專家證人認為，有關口號與香港獨立有直接關係。而辯方專家證人則指，相關口號與港獨並非重要相關。

法官杜麗冰讀出判詞重點，指被告唐英傑駕駛插有「光復香港，時代革命」標語旗幟的機車，法庭合理地相信被告展示的字句，能夠煽動他人分裂國家，而唐英傑本身亦明白口號帶有將香港分裂出中華人 民共和國的意思。當唐英傑展示口號，目的是將標語的分裂主義含義傳達給他人，意圖煽動他人將香港分裂出中華人民共和國。

法庭重申，案件重點並非「光時」口號是否只有一個意義，而是能否煽動他人作出分裂行為。判詞又指，被告行為蓄意挑戰警方，亦涉及嚴重暴力，嚴重危害公共安全，以恐嚇公眾為求達到政治目的。