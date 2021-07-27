穿黑衣參賽東京奧運 港羽球員惹政治風波

香港羽毛球員伍家朗24日在東京奧運比賽時穿上黑衣，被個別建制派人士誤以為表態支持「反送中」運動，隔空批評。（新華社）

香港 一名羽毛球員在東京奧運 比賽時穿上黑衣，被個別建制派人士誤以為表態支持「反送中 」運動，於是隔空批評，卻遭到各方反駁和指責，要求向運動員致歉。

事件的起因，是球員伍家朗24日參加東京奧運羽毛球男單分組比賽時，穿上黑衣上陣，衣服沒有印上香港區旗，但球衣背後有其名字和中國香港字眼。

其後，民主建港協進聯盟立法會議員何俊賢和成員穆家駿在社交平台留言，批評伍家朗穿著沒有區旗的衣服出戰，嘲諷「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」。

但兩人的批評立即引起包括建制派在內的反駁，綜合本地媒體報導，伍家朗解釋，由於比賽前未獲商業贊助，因此沒有相應的球衣，最後自選球衣上陣。另一方面，自選球衣未獲有關方面批准印上區旗。

他強調，一直為代表香港比賽而感到很自豪。

代表體育、演藝、文化及出版界的建制派立法會議員馬逢國也指出，據他了解，伍家朗與贊助商結束合約後，羽毛球總會曾提供幾件球衣給他，但他選擇了自己準備的球衣上陣。他說，支持伍家朗的說法，希望他可以集中精神並專心比賽，又批評「有人小小事就發酵」，並不理想。

羽球總會指出，正協助伍家朗出戰下一場比賽時，穿上印有區旗的球衣出賽，希望事件不會對其參賽有任何影響。

對於事件引起爭議，行政會議成員、工會聯合會成員黃國健表示，某些批評者「過分敏感」，一見到黑衫就覺得「黑暴回朝」，未經查證便提出批評。

這位建制派人士認為批評者應向伍家朗道歉，又擔心事件影響其備戰和心理狀態。

黨派組織新思維主席狄志遠也認為，奧運香港代表隊出盡全力為港爭光，應集中支持港隊運動員表現，毋須過於敏感。

前年「反送中」爆發後，示威者大都穿上黑衣上街，黑衣遂成為整個運動的標籤之一。