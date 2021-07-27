曾陷低谷 「劍神」勉港人永不輕言放棄 金牌送爸爸

男子個人花劍金牌得主中國香港選手張家朗（右），與銀牌得主義大利選手加羅素擊拳致意。（新華社）

去年深陷低谷，幾乎失落這張奧運入場券的港產「劍神」張家朗，昨在東京奧運 接連越級挑戰，一天內擊退世界一哥，再從落後6劍絕地反勝，終奪走男子花劍個人賽金牌。24歲的他握緊金牌，憶起從亞洲冠軍到跌出世界前列，盼經歷鼓勵香港 人勿輕言放棄，敢去夢想自會成功。

文匯報報導，張家朗表示會將這面金牌送給剛好於上周日59歲生日的爸爸，不過張父卻因為怕太過緊張，未敢觀看電視直播。

另據明報報導，世界排名19位的張家朗勝義大利 隊的世界一哥後，他向在觀眾席打氣的戰友振臂慶祝，眼泛淚光地跑向劍道旁的教練席，與陪伴他3年的教練Greg深情相擁，似是為近一年低谷掃走不快。早於2016年，張家朗稱霸亞洲賽，繼而奪得里約熱內盧奧運入場券，世界排名曾經高踞世界第7，但在2018年亞運個人賽大熱失牌，去年世界排名更跌出前16。

據報導，如今成為劍壇金牌第一人，他憶起過去的高低起伏：「去年差點拿不到奧運個人賽入場券，低潮期間給了自己很大壓力，幸得教練一直開解我，重拾當初打劍不介意輸贏、舒服放鬆的感覺，直至今年初多哈站大獎賽，狀態才真正回來了。」

報導稱，張家朗笑言，5年前首征奧運，緊張得一上場就驚慌失措，但亦慶幸多得那次經歷，如今第二次征奧才能冷靜應戰，摘下香港劍壇第一金。被問及延續「風之后」李麗珊成就的感受時，亦滿是感慨：「香港劍擊隊由以往追逐亞洲水平，到如今藉國際賽成績證明有進步，可以踏上世界舞台，希望這面金塊可以鼓勵香港的年輕人想遠一點，放眼世界，亦想劍隊的後輩知道，想贏奧運冠軍當然難，但只要努力堅持，不輕言放棄就可以做到。」