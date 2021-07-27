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港隊第一金！張家朗男子花劍奪冠 全港歡呼網路熱爆

香港特派員李春／香港27日電
東京奧運會中國香港選手張家朗，奪男子個人花劍項目金牌。（新華社）
東京奧運會中國香港選手張家朗，奪男子個人花劍項目金牌。（新華社）

苦等25年，香港再奪奧運金牌！東京奧運男子花劍個人賽，香港24歲的年輕運動員隊張家朗歷史性打入奧運決賽，歷史性的獲本屆奧運首塊金牌。香港人全城歡呼，社交媒體為之熱爆。

這是香港歷史上第二塊奧運金牌，25年前，香港的「風之后」李麗珊在1996年亞特蘭大奧運會上，獲得滑浪風帆金牌，香港歷史上首面奧運金牌。

張家朗26日晚歷史性出戰男子花劍決賽，以15比11擊敗上屆金牌得主、義大利的加羅素，為香港歷史性取得一面男子花劍金牌。

香港選手張家朗擊敗義大利選手加羅素，奪得男子花劍金牌。（新華社）
香港選手張家朗擊敗義大利選手加羅素，奪得男子花劍金牌。（新華社）

此前張家朗打入32強、16強、一路四強都轟動香港，26日張家朗參加花劍決賽，被稱為坐銀望金，不少港人都趕去看晚上這場賽事。

張家朗在決賽，先落後至1比4，但之後連贏5分反超。張家朗繼續施壓，將比分拋離到10比5。加羅素全力反擊，一度連取4分追近至1分差，但張家朗再度站穩陣腳拉開。最終以15比11取勝。

以全部奧運獎牌論，張家朗奪得的這面金牌，是繼1996年李麗珊的滑浪風帆金牌、2004年李靜高禮澤的乒乓球男雙銀牌、2012年李慧詩的單車凱林賽銅牌之後，香港歷來第四面奧運獎牌。

香港大型商場轉播奧運的地方、香港的餐廳酒吧，這晚都在轉播張家朗決賽場景，當強家朗獲得金牌，到處是歡呼聲，社交媒體上全是張家朗金牌消息。

香港新聞組／香港27日電

文匯報報導，有「少年劍神」之稱的張家朗雖然年少成名，不過近年卻遭遇低潮，世界排名更跌至19位。此次奧運，到八強賽，他終於迎來最嚴峻考驗，來自俄羅斯奧委會的21歲小將Kirill Borodachev，一度領先至14：9，處於淘汰邊緣的張家朗卻未放棄，以凌厲的攻勢連取6分反敗為勝。

總教練鄭兆康以「可以傳頌多年的經典反勝」來形容這場勝仗。經此經典一戰，張家朗信心大增，四強勢如破竹擊敗捷克劍手Alexander Choupenitch；決賽面對世界排名第七的義大利選手加羅素，雖然早段一度落後，不過很快已經重新掌控節奏領先到最後，以15：11摘下這面香港體壇期待已久的金牌。

香港 東京奧運 義大利

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