港隊「飛魚」何詩蓓 200米自由泳闖進決賽

23歲港隊「飛魚」何詩蓓27日早9時半再出擊，爭取歷史性進軍決賽。（新華社）

港隊「飛魚」何詩蓓昨在強項女子200米自由泳登場，順利以總成績第8位晉級，連續兩屆游入準決賽。她今早再出擊，以小組第二名佳績完成賽事，總成績排第二晉級決賽。

何詩蓓今早出戰準決賽游出1分56.16秒，達成首闖決賽的賽前目標，成為首名殺入游泳決賽的港將；她5年前在里約熱內盧奧運 游入此項準決賽，已成港泳隊第一人。澳洲選手蒂特穆斯以1分54.82秒居首，中國隊新星楊浚瑄1分55.98秒排名第三也晉級。

明報報導，23歲的何詩蓓昨於初賽排第5線道，兩旁分別是世界紀錄保持者、義大利隊名將比歷堅妮，以及捷克隊青奧雙料冠軍施曼洛娃。何詩蓓前半段保持在小組第2位，於150米率先轉身，最終以1分56.48秒次名觸池，較施曼洛娃僅慢0.10秒。何詩蓓在4組共30名泳手中，總成績排第8，輕鬆游入準決賽。

另據文匯報報導，港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪成功殺入八強！昨日在小組賽煞科戰，「鄧謝配」以局數2：1力克德國 對手，以2勝1負成績，成為史上首對打入奧運八強的香港 羽球混雙組合。

「鄧謝配」今屆先贏大馬組合，惟第二仗不敵二號種子、國家隊的王懿律／黃東萍，令到昨日對德國組合Mark Lamfuss／Isabel Herttrich非勝不可，否則便會被對手搶走次名出線席位。結果這對香港組合沒令市民失望，以22：20、20：22及21：16險勝，2勝1負以小組次名晉級，成為首對殺入奧運混雙八強的香港球手。兩人賽後坦承發揮一般，幸好最終仍能頂住壓力，順利拿到出線資格。半準決賽將於明日舉行，對手為英國組合。