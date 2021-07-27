12港人案 1未成年者還押逾年 認罪獲輕判

「12港人」之一的17歲黃臨福承認「有意圖而企圖縱火」及企圖逃至台灣等罪名，因未成年被輕判。圖為香港警方今年3月把在深圳接收八名男疑犯，帶回天水圍警署。（中新社）

去年想逃往台灣 在海上被中國 大陸公安拘捕的「12港人案」中的黃臨福，承認「有意圖而企圖縱火」及企圖逃至台灣等罪名，因未成年被輕判。

「12港人案」是去年8月12名港人想乘船逃往台灣，在海上被中國大陸公安拘捕，其中10人在中國大陸服刑後被遣送回香港 ，然後又分別被港警拘捕和控罪。

「12港人」之一的黄臨福，現年17歲，他早前承認兩項有意圖而企圖縱火，以及管有攻擊性武器罪，又承認企圖潛逃至台灣，涉嫌妨礙司法公正罪，昨在香港區域法院上庭，被判入教導所。

案情披露，黄臨福去年3月開始計畫潛逃，在社交平台Instagram上搜尋潛逃台灣的資訊，在其他人介紹下認識12港人案中另一被告喬映瑜，透過Telegram溝通，亦多次親身面會，商討如何經海路潛逃至台灣，由於黄臨福案發時是學生，喬映瑜與兩名人士表示會為他繳付15萬港元（約1.9萬美元）潛逃費用。

黃臨福等12港人在海上被中國大陸公安拘捕，後還押深圳鹽田看守所，他與另一名未成年港人，未被深圳法院起訴，去年12月底移交香港警方。

法官姚勳智指黃臨福涉嫌的縱火罪案情嚴重，控罪原可以監禁6年為量刑起點，但考慮被告犯縱火罪時剛滿16歲，事後坦白認罪，在中國大陸及香港已還押超過1年，加上教導所報告正面，決定判處入教導所。