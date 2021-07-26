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港大噴鼻式疫苗 完成1期臨床測試 有望成第2波疫苗

香港特派員李春／香港26日電
近期香港疫苗接種明顯提速，每天接種人數超過6萬人，截至24日，香港接種第一劑新冠疫苗的市民突破300萬大關。（中新社）
近期香港疫苗接種明顯提速，每天接種人數超過6萬人，截至24日，香港接種第一劑新冠疫苗的市民突破300萬大關。（中新社）

香港大學微生物學系講座教授袁國勇說，港大團隊研發的新冠病毒噴鼻式疫苗，已完成第一期臨床測試，證實安全，正等候第二期測試。這一噴鼻式疫苗有望成為「第二波疫苗」。

袁國勇昨受訪時說，由於香港沒有疫苗廠房，亦無本地投資者對疫苗大量投資，要等候內地廠房製造第二批疫苗，再經北京當局批准，才可運往香港進行第二期臨床測試，完成後需要物色投資者投資，進行第三輪臨床測試，形容進展艱難。

香港新聞組／香港26日電

香港電台報導，香港昨天新增3宗新型肺炎輸入確診個案，全部帶有變種病毒，其中一人早前已接種兩劑新冠疫苗。另外，初步確診少於5宗，無本地個案。袁國勇表示若疫苗接種率有9成多，放寬多項社交距離措施才安全。

新增的輸入個案，當中兩宗分別來自俄羅斯及坦尚尼亞，同樣在22日坐航班EK384抵港，兩人都是船員。另一宗個案，在本月2日至20日到過西班牙、希臘、義大利及瑞士，21日抵港，入住灣仔帝盛酒店。她在3月14日及4月11日於美國接種莫德納新冠疫苗。

袁國勇認為，香港疫情從來不穩定，近日有輸入個案流入社區但沒有引起爆發，包括基於大家都有戴口罩、有做好個人及手部衛生、以及當局追蹤個案能力提升，因此沒有出現爆發。至於能否放寬社交距離措施，袁國勇說，如果香港有99%的疫苗接種率，什麼都可以放寬，但目前僅約44%，即使提升至7成亦不安全、不可靠，因即約3人中有1人沒有接種，一樣會有大爆發出現，至少要有近9成多人接種才安全。

港至今有逾300萬人，接種首劑新冠疫苗，占合資格人口44%。公務員事務局局長聶德權在社交平台發文，表示接種數字向五成邁進，期望能像香港運動員一樣，不斷刷新紀錄。

疫苗 香港 投資

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