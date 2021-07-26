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國際物理、數學奧林匹克 港生奪4金2銀

香港新聞組／香港26日電
五名學生代表香港參加網上舉行的第51屆「國際物理奧林匹克」，表現卓越。他們是（左起）梁振鋒、劉思進、蔡蔚正、陳子峻和鄭逸朗。（中通社）
五名學生代表香港參加網上舉行的第51屆「國際物理奧林匹克」，表現卓越。他們是（左起）梁振鋒、劉思進、蔡蔚正、陳子峻和鄭逸朗。（中通社）

兩隊由香港學生組成的隊伍，早前分別參加第51屆國際物理奧林匹克和第62屆國際數學奧林匹克，取得驕人成績，分別奪得三金兩銀，和一金三銀一銅。教育局局長楊潤雄祝賀香港隊在兩項賽事表現卓越，讚揚他們在國際比賽取得佳績，不單反映學生在物理和數學的才華，也展示他們在科學、科技、工程和數學（STEM）的解難能力及非凡創造力。

大公報報導，國際物理奧林匹克於7日至24日舉行，由立陶宛首都維爾紐斯主辦，來自76個國家或地區約370名學生參加。香港隊奪得三面金牌和兩面銀牌，屬近年最佳成績。

金牌得主為國際基督教優質音樂中學暨小學學生陳子峻、高主教書院學生鄭逸朗、拔萃男書院學生劉思進，喇沙書院學生蔡蔚正和優才（楊殷有娣）書院學生梁振鋒則獲銀牌。

六名學生代表香港參加網上舉行的第62屆「國際數學奧林匹克」，表現優異。他們是（左...
六名學生代表香港參加網上舉行的第62屆「國際數學奧林匹克」，表現優異。他們是（左起）朱卓熹、徐子豐、梁譽曦、游証恩、姚縉熹和賴煒諾。（中通社）

國際數學奧林匹克由俄羅斯聖彼得堡主辦，14日至24日舉行，來自107個國家或地區619位學生參加。香港隊奪得一金、三銀、一銅。

拔萃男書院學生徐子豐贏得金牌，銀牌得主為聖保羅男女中學學生朱卓熹、拔萃男書院學生梁譽曦、英華書院學生游證恩，聖保羅男女中學學生賴煒諾則奪得銅牌。

香港 教育局 俄羅斯

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