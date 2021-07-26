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香港中小學退學移民 1年1.5萬人 開學後缺額恐更多

香港新聞組／香港26日電
教育局統計顯示，截至去年10月，中小學一年內流失約1萬5400名學生。（中通社資料照片）
教育局統計顯示，截至去年10月，中小學一年內流失約1萬5400名學生。（中通社資料照片）

香港正經歷移民退學潮，以往學生流失集中在高中，情況在去年蔓延至小學，小一以外每級都有學生流失。教育局統計顯示，截至去年10月，中小學一年內流失約1萬5400名學生。

香港01報導，有校長指出，小學生退學人數遠超中學生，資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，中學生可獨自到海外升學，而小學生不能夠照顧自己，多數舉家移民，預計縮班及殺校在所難免。

明報報導，按教育局近日公布的2020/21年度「學生人數統計報告書」數字推算，小學三年來首次出現學生淨流失，跌幅約1.6%；中學流失率擴大至2.84%。有小學校長稱今年初退學人數漸多，料教育局統計未反映最新情況，又估計移民潮對位處中產區域、收生能力弱的學校影響較大。

報導稱，過去三年學生流失集中在高中，人數跌幅介乎2.43%至5.96%，小學多數級別流失情況輕微。不過學生流失問題去年延伸至小學，除了小一，其餘小學級別學生人數均下跌，跌幅介乎2.31%至3.16%。

報導引述直資學校議會主席陳狄安稱，流失學生數字反映截至去年10月情況，相信今年10月再統計的數據，情況將更嚴重。他說，受不同國家移民政策影響，去年10月後續有不少學生退學，衝擊直資校營運。

另據立場新聞報導，前教育界立法會議員葉建源認為，學額空缺增加，與移民有很大關係，而數字只反映學期完結前情況，不少人趁暑假才離港移民，預期開學後學額空缺會更多。

教育局 移民 香港

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