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港貧富差距拉大 億萬富翁5年增48% 月入千元家庭翻倍

香港新聞組／香港25日電
港府無法解決香港樓市天價，港人等待社會住宅的平均時間是5.8年。（中新社）
港府無法解決香港樓市天價，港人等待社會住宅的平均時間是5.8年。（中新社）

香港貧富懸殊惡化，最新研究報告指出，香港回歸後，收入最高1%者工資總額，高過收入最低50%的人；回歸前的香港則相反。

法國廣播電台報導，香港人均GDP約為4萬8000美元，而香港政府手中的儲備在新冠衝擊之下依然可觀，約為1160億美元。香港的750萬人口當中，有超過5000名億萬美元富翁，這個數字在五年間上漲48%，百萬富翁則有28萬人。不過，富裕階層的財富增加的同時，貧窮也在潛滋暗長：這兩年當中，每個月收入不超過1170美元的香港家庭數量翻倍，逼近15萬個，不少民眾節衣縮食，疫病大流行與政治危機也衝擊經濟。

據報導，法新社還回顧了林鄭月娥早前對住房問題的重點解決決心，以及目前等待公屋（社會住宅）的平均時間：5.8年，這個數字比林鄭月娥上任時，要多了12個月。

據明報報導，世界財富與收入數據庫（WID）本月中發布有關香港貧富懸殊的研究報告，發現香港過去40年，特別是回歸後，收入不均問題愈趨嚴重。研究指，香港回歸後，收入最高1%者工資總額，高過收入最低50%的人，即他們掌握更多香港收入，而回歸前的香港則相反。舉例稱，1981年至2018年間，收入最高1%者的工資占香港收入的比率，從10.7%升至16.3%：而底層50%者則從18.7%跌至11.6%。

據報導，明愛專上學院社會科學院教授黃於唱表示，對研究結果「不意外」，不過他認為，收入不均問題主要因香港經濟起飛，發展成為金融中心，從事地產、金融行業等人士賺錢能力相當高，而香港有不少新來港人士，其從事行業的工資偏低，令香港收入差距拉大，「未必是回歸因素，因不是政治或政策行為，反而經濟因素為多」。

另外，報告亦根據2016年立法會選舉及香港民研的調查等，分析香港財富不均對政治分歧影響。研究發現，收入最高及高收入行業人士，包括經理級或行政人員，傾向投票給建制陣營；而收入處於底層85%的人士，包括學生及收入較低專業人士， 則傾向投票給民主陣營。黃於唱說，因香港無數據清晰指出市民投票意向，故未能肯定上述研究結果。

研究顯示，香港貧富差距拉大，圖為街頭的搬運工。（中通社）
研究顯示，香港貧富差距拉大，圖為街頭的搬運工。（中通社）

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