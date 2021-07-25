港129公僕拒簽聲明 70人離職

香港129名公務員拒絕簽署效忠聲明，當中約70人已離職。圖為港府去年在政府總部舉行公務員宣誓儀式。（中新社資料照片）

港府今年初要求所有公務員宣誓或簽聲明擁護基本法、效忠香港 特區，有129名公務員拒絕簽署效忠聲明，當中約70人已離職。

綜合媒體報導，公務員事務局局長聶德權昨天出席電台節目時表示，17萬現職公務員已宣誓及簽署聲明，有129名公務員拒絕簽署聲明，按機制安排離職，當中約70人已完成程序離開政府。

聶德權表示，非公務員合約的政府僱員提交聲明期限已過，指有關部門正整理資料，稍後會向立法會交代。被問到會否考慮將簽署聲明安排擴大至服務提供者，聶德權回應指，購買服務合約人士不屬於政府僱員，惟他們提供服務時，也要符合保障各方面運作安全和保密等原則，以減低風險。

聶德權表示，目前未有已簽署聲明公務員違反聲明的數字，但每當發現有公務員有不當或違紀行為，會按機制調查，先由所屬部門檢視，再交由公務員事務局處理。

國務院 港澳辦主任夏寶龍早前提到，治港者要勇於維護國家安全，與反中亂港及外部勢力展開鬥爭。

聶德權強調，公務員隊伍人員不論任何崗位，都須支持特區政府施政，認為不同單位都需要意識，防範危害國家安全的情況出現，以真正達致保障國家安全。