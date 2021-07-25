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港重劍一姐8強止步 跳馬王子預賽出局

香港新聞組／香港25日電
重劍「一姐」江旻憓八強止步。（新華社）
重劍「一姐」江旻憓八強止步。（新華社）

東奧劍擊項目昨天在東京幕張國際會展中心展開，香港代表團「奪牌希望」的女子重劍「一姐」江旻憓，出戰女子重劍個人賽。雖然在32強和16強連過兩關，締造香港劍手歷來最佳成績，但在八強以10：15不敵年僅19歲的俄羅斯劍手穆塔莎耶娃，最終無緣四強和獎牌戰。

另外，被寄予厚望的「跳馬王子」石偉雄，於男子跳馬預賽出局。他於第一跳「李世光」表現出色錄得14.716分，第二跳「李世光2」出現較大失誤，甚至以手扶地，最終得分13.833，兩跳平均分則為14.274分，總分列第12位未能列入前8，無緣晉級決賽。

大公報報導，昨早27歲的江旻憓先出戰32強賽，她的對手是秘魯劍手卡迪蓉。江旻憓較為慢熱，一度與對手僵持到10：10平手，幸她後來打出一波4：0的攻勢，最終贏15：11晉級16強。

來到16強，江旻憓的對手是波蘭劍手米亞姿加，江旻憓經過開局初段的試探後找到對手更多主動出擊的戰術漏洞，並更多地依靠反擊得分，她該仗贏得則較為輕鬆，以15：8輕取對手入八強。這時她已經突破香港劍手歷來在奧運的最佳成績，她在上屆16強止步。

江旻憓表示，雖然比賽輸了很不開心，但她真的很想念比賽，形容這次東京奧運很特別，會好好調整和用心打好團體賽事。

另外兩名港隊劍手皆在女重個人賽64強便出局，佘繕妡以7：14不敵穆塔莎耶娃，連翊希則以11：15不敵新加坡劍手迪卡娜。

「跳馬王子」石偉雄出局。（新華社）
「跳馬王子」石偉雄出局。（新華社）

東京奧運 香港 新加坡

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