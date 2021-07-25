乒乓混雙 港「黃杜配」晉8強 羽球混雙「開門紅」

香港乒乓球隊員黃鎮廷(右)／杜凱琹(左)殺入八強。（新華社）

東奧乒乓球賽事展開，4號種子香港 混雙組合黃鎮廷／杜凱琹首度登場即兵不血刃，以4：0輕取對手，昂然殺入八強，只要今日再闖過匈牙利組合一關，便可殺入準決賽，與他們的首面奧運 獎牌又邁進一步。

香港文匯報報導，今屆混雙首次被列入乒乓球比賽項目，16隊將以淘汰賽形式爭奪金牌。「黃杜配」面對世界排名16位的匈牙利組合SZUDI Adam/PERGEL Szandra，直落4局贏11：6、11：5、11：3及11：9晉級8強。

黃鎮廷／杜凱琹今天早上將與世界排名第7的法國組合爭4強席位，順利過關的話，便有機會挑戰頭號種子、國家隊組合許昕／劉詩雯。港隊教練李靜希望兩人放鬆心情，以平常心去面對強敵。昨日林兆恒亦於男單以4：3反勝波多黎各球手，有驚無險晉身64強。

另外，羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪昨旗開得勝，首場小組賽以2：1力克來自大馬的上屆銀牌組合陳炳橓／吳柳瑩，今天只要打敗國家隊組合王懿律/黃東萍，即可提前鎖定以小組前兩名出線。香港「一哥」伍家朗在男單小組首戰也獲「開門紅」。

至於昨日其他項目，港將蔡曉鋒在男子個人公路單車賽中途「上岸」，未能完成賽事。日前在賽艇女子單人雙槳初賽失利的洪詠甄，則成功於復活賽「復活」，晉級今日的半準決賽。由歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅及何南慧組成的4×100米自由泳接力隊，昨晚在預賽游出3分43秒52出局，未能刷新香港紀錄。歐鎧淳今日會以個人身分轉戰女子100米背泳。此外，滑浪風帆及帆船項目今日亦會開戰，鄭俊樑、陳晞文及洛雅怡將分途出師。