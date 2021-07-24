港公布選舉指引：煽惑不投票或投廢票 囚3年

香港選舉管理委員會23日公布選舉委員會界別分組選舉的選舉活動指引，香港選舉委員會界別分組選舉將於9月19日舉行。圖為選舉流程示範。 （中新社）

選舉管理委員會（選管會）昨日公布選舉委員會（選委會）界別分組選舉活動指引。根據指引，任何人在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票 或投無效票，即屬非法行為，可判處罰款20萬港元（約2.6萬美元）及監禁三年。

大公報報導，根據選管會在這次選舉指引，第27A（5）條公開活動包括以任何形式的通訊，如講話、書寫、印刷、展示通告、廣播、於屏幕放映及播放紀錄帶或其他經記錄的材料。其他公開活動還包括公眾觀察到的任何通訊行徑，例如動作、姿態、手勢及穿戴或展示衣服、標誌、旗幟、標記及徽章。

此外，任何人以欺騙手段而誘使他人（或令他人誘使第三者）在選舉中不投票，或投票或不投票給某一候選人，或者阻止另一人在選舉中投票，同屬舞弊行為。有關行為可判處罰款50萬元及監禁七年。任何人協助、教唆、煽惑或意圖干犯該罪行，亦屬違法。

據報導，至於其他與選舉舞弊有關的行為，這次在賄賂方面新增修訂，任何人在選舉期間，例如在派發免費健康檢查、免費法律諮詢或特價聚餐等社區活動的宣傳單張時，夾附候選人的選舉傳單，有可能被視為賄選的行為。

此外，候選人資格審查委員會（資審會）昨日在憲報刊登公告，公布15名登記有效的選舉委員會當然委員，包括多名港區全國人大代表、港區全國政協委員。15名當然委員包括來自商界（第一）的王冬勝；金融服務界的李月華；酒店界的胡文新；地產及建造界黃志祥；教育 界黃均瑜；醫學及衞生服務界李國棟；社會福利 界的王䓪鳴、李家祥和陳勇；體育、演藝、文化及出版界的鄭禕；科技創新界楊建文；同鄉社團界的吳換炎、周群飛和龔俊龍；基層社團界別的潘蘇通。

報導說，政府發言人表示，為趕及讓總選舉主任可及時公布需由每個界別分組選出的選委會委員席位數目，資審會決定先審查以密切聯繫在其他界別分組登記的港區人大代表和港區政協委員的登記申請。

發言人又稱，15名當然委員會被計入相應界別分組的名額，而有關界別分組通過選舉產生的委員數目則相應減少。