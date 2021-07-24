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港選舉新安排…首用電子登記冊派票 投票縮至九小時

香港新聞組／香港24日電
圖為選舉委員會界別分組選舉活動指引。（中通社）
圖為選舉委員會界別分組選舉活動指引。（中通社）

香港選舉管理委員會（選管會）昨日公布選舉委員會（選委會）界別分組選舉活動指引。當中涵蓋新的選舉安排，包括首次使用電子選民登記冊發出選票，把投票時間縮短至九小時，以及特別為長者、孕婦設立特別隊伍等。

大公報報導，選管會主席馮驊強調，由於選委會選舉籌備時間緊迫，加上這次修訂已經在立法會討論和通過，所以毋須進行諮詢。這次指引適用於今年舉行的2021年選委會界別分組一般選舉，以及其後的選委會界別分組補選。

由1500人組成負責提名及選出行政長官，以及40名立法會議員的選委會，界別分組一般選舉將在9月19日舉行。提名期於8月6日開始，為期一星期。選管會主席馮驊表示，這次的指引是以2016年選委會界別分組選舉活動指引作為基礎，有60多項修訂。他強調，選舉是以公開、公正和誠實作為原則，選管會再根據法例作出安排，不會有任何政治考慮。

這次2021年選委會投票站會首次使用電子選民登記冊系統發出選票，務求令發出選票的工作更加有效率和準確。投票人進入投票站後，會被指示去其中一個櫃枱，然後只需出示香港身份證，工作人員會使用平板電腦掃描有關人士的身份證，系統會顯示投票人的身份證號碼及獲授權投票的界別，並發出選票。選舉事務處資訊科技管理組高級系統經理李潤流強調，系統並不會儲存任何個人資料，只會記錄投票人選票的數目和選舉界別。

至於投票時間方面，選管會決定縮短，由以往的上午7時30分至晚上10時30分共15個小時，改為上午9時至下午6時共9小時。

針對過往選舉票站大排長龍的情況，票站將設「關愛隊」。到時票站外設立兩條隊，一條供有需要人士，包括70歲人士、因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士及孕婦。另一條供其他一般人士使用。投票站內亦備座位，供有需要人士休息。

至於應對疫情的措施，所有投票站及點票站工作人員必須戴上外科口罩或其他衞生防護中心建議的防護裝備，有發燒症狀的工作人員不可以執行選舉職務。候選人及其代理人、投票人／獲授權代表必須戴上自備的外科口罩，並使用消毒潔手液清潔雙手，以及量度體溫。投票人／獲授權代表若有發燒症狀，由於只會短暫停留在投票站，會被引領到較為隱蔽的特別投票間投票。

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