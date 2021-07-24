港選舉新安排…首用電子登記冊派票 投票縮至九小時

圖為選舉委員會界別分組選舉活動指引。（中通社）

香港選舉管理委員會（選管會）昨日公布選舉委員會（選委會）界別分組選舉活動指引。當中涵蓋新的選舉安排，包括首次使用電子選民登記冊發出選票，把投票 時間縮短至九小時，以及特別為長者、孕婦設立特別隊伍等。

大公報報導，選管會主席馮驊強調，由於選委會選舉籌備時間緊迫，加上這次修訂已經在立法會討論和通過，所以毋須進行諮詢。這次指引適用於今年舉行的2021年選委會界別分組一般選舉，以及其後的選委會界別分組補選。

由1500人組成負責提名 及選出行政長官，以及40名立法會議員的選委會，界別分組一般選舉將在9月19日舉行。提名期於8月6日開始，為期一星期。選管會主席馮驊表示，這次的指引是以2016年選委會界別分組選舉活動指引作為基礎，有60多項修訂。他強調，選舉是以公開、公正和誠實作為原則，選管會再根據法例作出安排，不會有任何政治考慮。

這次2021年選委會投票站會首次使用電子選民登記冊系統發出選票，務求令發出選票的工作更加有效率和準確。投票人進入投票站後，會被指示去其中一個櫃枱，然後只需出示香港身份證，工作人員會使用平板電腦掃描有關人士的身份證，系統會顯示投票人的身份證號碼及獲授權投票的界別，並發出選票。選舉事務處資訊科技管理組高級系統經理李潤流強調，系統並不會儲存任何個人資料，只會記錄投票人選票的數目和選舉界別。

至於投票時間方面，選管會決定縮短，由以往的上午7時30分至晚上10時30分共15個小時，改為上午9時至下午6時共9小時。

針對過往選舉票站大排長龍的情況，票站將設「關愛隊」。到時票站外設立兩條隊，一條供有需要人士，包括70歲人士、因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士及孕婦。另一條供其他一般人士使用。投票站內亦備座位，供有需要人士休息。

至於應對疫情的措施，所有投票站及點票站工作人員必須戴上外科口罩 或其他衞生防護中心建議的防護裝備，有發燒症狀的工作人員不可以執行選舉職務。候選人及其代理人、投票人／獲授權代表必須戴上自備的外科口罩，並使用消毒潔手液清潔雙手，以及量度體溫。投票人／獲授權代表若有發燒症狀，由於只會短暫停留在投票站，會被引領到較為隱蔽的特別投票間投票。