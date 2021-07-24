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去年六四集結案 黎智英、梁耀忠擬不認罪

香港新聞組／香港24日電
涉去年在維多利亞公園悼念六四，被控舉行、參與或煽惑他人參與未經批准集結罪，黎智英擬不認罪。（取材自澎湃新聞）
涉去年在維多利亞公園悼念六四，被控舉行、參與或煽惑他人參與未經批准集結罪，黎智英擬不認罪。（取材自澎湃新聞）

24名民主派及支聯會常委涉去年在維多利亞公園悼念六四，被控舉行、參與或煽惑他人參與未經批准集結罪。早前沒答辯意向的12人昨日在區域法院提堂。其中，黎智英及梁耀忠擬不認罪，案件將於11月1日開審；其餘擬認罪者則於9月9日正式答辯及求情。

明報報導，昨日上庭的12人包括黎智英、何俊仁、梁國雄、陳皓桓、尹兆堅、朱凱廸、梁耀忠、張文光、郭永健、麥海華、趙恩來、梁國華，其中，陳皓桓、朱凱廸、何俊仁、黎智英、梁國雄、尹兆堅因民主派初選案、8．18流水式集會案等而還押或服刑中。

據報導，昨日庭內不少被告親友及公眾旁聽，包括黎智英妻子及子女、民主黨前主席劉慧卿及副主席李永達、社民連主席黃浩銘及副秘書長陳寶瑩（梁國雄妻子）等。甫開庭，旁聽者站立及高呼眾被告名字，眾被告亦向旁聽席揮手，梁國雄更派飛吻。

報導說，擬認罪的12名被告包括何秀蘭、楊森、趙恩來、梁國華、何俊仁、梁國雄、陳皓桓、尹兆堅、朱凱廸、張文光、郭永健及麥海華，將於9月9日正式答辯及求情。

報導稱，擬不認罪的黎智英及梁耀忠將與早前擬不認罪的被告，包括李卓人、蔡耀昌、梁錦威、鄒幸彤、胡志偉及何桂藍等共8人一同審訊，案件將於11月1日開審。

報導指，其餘4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴早前承認參與未經批准集結，被判囚4至10個月。

另外，據報導，支聯會副主席鄒幸彤涉在網上及報章撰文呼籲巿民參與今年六四集會，被控一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，昨再於西九龍裁判法院進行保釋覆核聆訊，再被拒絕保釋，須還押至30日再訊。

黎智英 六四 民主黨

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