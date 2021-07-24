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港府限制入場人數… 動漫節回歸 2萬粉絲買不到票

香港特派員李春／香港24日電
第22屆香港動漫電玩節23日於香港會展中心開鑼，不少動漫迷排隊入場選購心儀商品。圖為入場人士與cosplay愛好者合影。 （中新社）
第22屆香港動漫電玩節23日於香港會展中心開鑼，不少動漫迷排隊入場選購心儀商品。圖為入場人士與cosplay愛好者合影。 （中新社）

颱風「烟花」帶來的下沉氣流，令香港酷熱，局部地區升到攝氏37度今年新高溫；同時也令香港空氣極度汙染，像黃大仙這類地方，空汙已達至「嚴重」水平。然而如此酷熱和空汙，大批香港青少年還是湧向香港會展中心，去玩動漫節，出現疫情以來首個展會買不到票，進不了場的盛況。

香港一年一度的動漫電玩節昨天開展，在香港展會稱節的不多，這要算一個。疫情下香港不少展會以不同形式優惠門票，唯有動漫電玩節票價定到最高的40港元（約5美元）一位。

展會上午10點開展前，香港會展門前已排大約400人，開展後，如果沒先在網上登記領籌號，直奔會展想買票入場，都不得其門而入。所以上午門前堆著的是有了籌號想搶先入場興奮的臉，下午門口堆著的是沒籌號等不到入場失望的臉。

香港動漫電玩節一向是香港城中盛事，因為香港動漫電玩迷實在太多，而且不止是少男少女迷動漫，大叔阿嬸也可能迷電玩。

今年香港動漫電玩節跟天氣一樣熱，被稱為「震撼回歸」，一個原因是去年7月的動漫電玩節因疫情停辦，說是押後到今年初，結果年初因疫情嚴竣無奈停辦，是以這次算是兩年熱情壓縮到了一起。

香港動漫電玩節有三多：一是發售新品多，現場發售逾千款產品，好多商家以新品首發為噱頭；一是動漫周邊產品多，好多青少年攢足了錢就等這一場；一是各色各樣的節目多，比如好多少女要來玩Cosplay，展場中的專門攝影區就吸引了不少小宅男和老大叔。

動漫電玩節主辦方預計，展期中每日將有2萬人因香港政府規限而不能入場，呼籲民眾在入場後二個半小時離場，讓更多人可進場。但好不容易進去，誰又忍心逛一圈就走呢？所以門前排隊的人到傍晚仍是不依不捨。

圖為各參展商的特色展館和遊戲試玩區。（中通社）
圖為各參展商的特色展館和遊戲試玩區。（中通社）

香港 動漫 疫情

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