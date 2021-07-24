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東奧首戰 港隊失利又「復活」洪詠甄賽艇晉半準決賽

香港新聞組／香港24日電
洪詠甄在東京奧運復活賽中，取得第二名，晉身半準決賽。（中通社）
洪詠甄在東京奧運復活賽中，取得第二名，晉身半準決賽。（中通社）

香港22歲賽艇新星洪詠甄昨於東京奧運登場，在女子單人雙槳艇迎來個人首屆奧運，亦為香港代表團征途揭開17天戰幔。這名新丁原本寄望直接晉級，惜在最後一段自亂陣腳失後勁，以小組第4位跌入復活賽，跌入今早上演的復活賽。在復活賽中，洪詠甄取得第二名，成功「復活」，晉身明天的半準決賽。

香港01報導，洪詠甄昨天經歷緊張又失望的奧運初體驗之後，今早收拾心情，出戰復活賽。本屆奧運划艇項目，初賽小組首三名，可直接晉身半準決賽。由於洪詠甄昨日只得第四，所以今日須在復活賽再度出戰，如能取得小組首兩名，仍可晉身明早上演的半準決賽。

據報導，洪詠甄今早與古巴、烏干達、多哥及蘇丹選手同組，她雖然稍為落後古巴選手維妮嘉（Milena VENEGA），但首500米已跟餘下3個對手拉開4秒以上距離。之後每過500米分段距離愈拉愈開，最終以第二名過終點，成功敗部復活。

她以8分23.58秒完成賽事，落後首名衝線的古巴選手維妮嘉6.28秒，惟已足夠晉身最後八強。相對昨天初賽洪詠甄以8分17.79秒完成，今天她的完賽時間慢了近6秒。

另據明報報導，東京奧運昨晚開幕，港府在18區指定體育館設立「奧運直播區」予市民觀賞奧運盛事，並設有展板，展示以香港運動員參與奧運為主題的資訊。餐飲業估計奧運會未必可帶動餐飲及酒吧業生意，有食肆相信奧運期間堂食生意將維持不變，惟不少人可能會約朋友回家看賽事，外賣生意或有望上升一成。

東京奧運 香港 古巴

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