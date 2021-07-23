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「羊村」系列兒童繪本被控煽動 5港人遭逮

香港新聞組／香港23日電
香港警務處國家安全處22日拘捕「香港言語治療師總工會」5名幹事，涉嫌串謀發布煽動刊物。圖為羊村系列漫畫。（路透）
香港警務處國家安全處22日拘捕「香港言語治療師總工會」5名幹事，涉嫌串謀發布煽動刊物。圖為羊村系列漫畫。（路透）

香港警方昨天依「刑事罪行條例」逮捕一個工會的五名成員，指控他們出版「反送中」煽動性漫畫，意圖美化暴力，把涉嫌犯罪者英雄化，以及煽動兒童憎恨政府和司法制度。職工盟批評，這宗案件顯示官方以言入罪的程度一再升級，敲響了藝術創作自由的喪鐘。

中央社報導，警方國家安全處高級警司李桂華在記者會上說，被捕者都是「香港言語治療師總工會」幹事，他們自去年6月至今年3月出版三本漫畫，內容涉及「反送中」運動及去年12名因偷渡被內地逮捕的香港「反送中」抗爭者。

這些漫畫為兒童讀物，名為「羊村清道夫」、「羊村守衛者」和「羊村12勇士」。漫畫以羊為主角，把羊村比喻為「反送中」，把12名逃港港人比喻為羊。該工會不時舉行親子讀書會，目標是幼稚園至小學的兒童。

據公布，警方是依據「刑事罪行條例」拘捕五人，指控他們涉嫌串謀發布煽動性刊物，而非依據港區國安法；警方國安處同時凍結工會港幣16萬元資產。

李桂華表示，任何人有批評政府的自由，但不能具煽動性，比如鼓吹他們憎恨政府及違反公共秩序。

另據香港01報導，香港言語治療師總工會成立於2019年11月29日，出版過三本兒童粵語繪本，曾引起不少爭議。今年2月19日，已有團體到警察總部向警務處國安處舉報，指「羊村守衛者」及「羊村十二勇士」繪本，是美化12港人偷渡案，對國家及特區政府帶有偏激思想。

香港言語治療師總工會約200名成員，現任工會主席黎雯齡（25歲）在前年反修例運動期間非常活躍，除成立香港言語治療師總工會，亦參與組織「醫管局員工陣線」，發動去年2月香港醫護罷工行動。

明報報導，職工盟表示，有關繪本以寓言講香港故事，類似隱喻常見於古今中外文本創作。職工盟認為，今日兒童繪本被定性為「煽動刊物」，他日所有隱喻文字，甚至藏頭詩句，都可被解讀為煽動言論，「這亦說明了為何不少創作人紛紛自我審查，甚至將舊有作品下架，而今次案件亦正凸顯出法律只是港府散播恐懼的手段」。

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