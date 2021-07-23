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涉危害國安 港蘋4高層聲請保釋被駁

香港特派員李春／香港23日電
四名前蘋果日報編採人員被還押候審。圖為蘋果日報副社長陳沛敏（左）和執行總編輯林文宗（右）先前出庭時被拍。(美聯社)
四名前蘋果日報編採人員被還押候審。圖為蘋果日報副社長陳沛敏（左）和執行總編輯林文宗（右）先前出庭時被拍。(美聯社)

正遭香港警方以違反國安等罪羈押的黎智英，入稟要求行使壹傳媒投票權。四名前蘋果日報編採人員被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」昨開庭審理，國安法官不批准他們保釋，要還押候審。

港府保安局早前以香港國安法，凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的壹傳媒股份，以及他擁有的三間公司在香港本地銀行帳戶內的財產。黎智英透過代表律師，入稟香港高等法院，要求法庭頒令讓他行使壹傳媒的投票權。

此案昨天上午在香港高等法院進行指示聆訊，排期在9月15日審理，預計需時一天。

同一天，四名前蘋果日報編採人員被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」案件開庭審理。港版國安法指定法官蘇惠德將案押後至9月30日再審。

四名被告包括前蘋果日報副社長陳沛敏、前蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光、前蘋果日報主筆楊清奇、前蘋果日報執行總編輯林文宗。他們都有透過律師聲請保釋，提出的條件包括定期到警署報到、交出旅遊證件、承諾不會接受傳媒訪問、不再於傳媒行業工作、不會聯絡外國官員或議員，以及不會在向公眾發布任何可能被視為危害國家安全的文章等。

但控方強力反對保釋，國安法指定法官蘇惠德聽取控辯雙方陳詞後，決定不批准四名被告保釋，四人須還押候審，其中三名被告將於下周三覆核保釋申請。

另據明報報導，聆訊期間，約10名親友輪流換籌入庭見林文宗，各人手握拳頭示意「加油」，林見狀微笑及揮手回應。各被告得悉保釋被拒時表現平靜，不少旁聽者激動握拳舉手大叫「撐住」，亦有人傷心落淚。

得知林文宗等四名前蘋果日報高層昨在西九龍裁判法院提堂，不少前同事專程到庭旁聽。有前員工稱，警方在蘋果日報停刊後仍起訴四人，出乎意料之外，他說蘋果日報對社會的影響力已消失，四高層已無職位，不明白他們還有何能力影響社會，認為警方趕盡殺絕，「要將文化出版界控制到最盡」。

蘋果 香港 黎智英

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