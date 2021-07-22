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中大暴動案 2人被重判

香港新聞組／香港22日電
中大暴動案，三人被判刑。（美聯社資料照片）
中大暴動案，三人被判刑。（美聯社資料照片）

前年11月中大二號橋發生嚴重衝突，當場被捕的一名中大女生及一名大專生，早前被裁定暴動罪成，是首宗涉及中大衝突的案件，他們與另一名被裁定違反禁蒙面法的男子，昨日在區域法院接受判刑，其中兩名暴動罪成被告，大專生判監4年6個月，中大女生則判3年9個月，而違反禁蒙面法的中大男生，則被判囚2個月。

香港01報導，三名被告：陳起行（21歲，中大生）、張俊浩（18歲，大專生）及鄧希雯（23歲，女，中大生），被控於2019年11月12日在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶參與暴動，但只有張和鄧被裁定暴動罪成，但三人全部被裁定非法集結中使用蒙面物品罪成，即指他們使用護目鏡、防毒面具及濾罐。

據報導，法官李慶年引述辯方求情指，剛畢業於中大計量金融學的陳，品學兼優和熱心公益，已有悔意，望法庭判處社會服務令。而張知將面臨囚禁，並沒有自暴自棄，希望服刑後修讀運動治療學。多封求情信指鄧熱愛社會。

報導指出。李官稱，案發前一天中大曾發生暴動，示威者當天企圖重奪二號橋的控制權，某程度上是有預謀的暴動，他們的汽油彈擲中警員燒着制服和盾牌，示威者堵塞東鐵綫路軌和吐露港公路，危害公眾和警員的人身安全。他判刑時指，片段可見暴動規模大，多人向警方投擲汽油彈、磚頭和雜物，其中張有直接施行暴力的行為。

控方案情指，警方當日在二號橋及環迴東路交界設防線，垃圾桶組成的路障後有黑衣人要求警方撤退和辱罵他們，他們向警方投擲汽油彈，警方發射催淚煙驅散，三名被告均當場被捕。

報導稱，張曾稱當日原想到中大與胞姊畢業照，後獲胞姊告知畢業禮取消，他碰巧走到非法集結現場；而於中大讀書的鄧，則曾稱她為要取靈感進行文學創作，才在現場逗留。惟法官未有接受兩人的解釋。

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