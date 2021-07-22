我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

港警再出手 逮前蘋果日報執行總編

香港特派員李春／香港22日電
香港蘋果日報執行總編林文宗(中)在出刊最後一份報紙的前一晚在公司裡校對報紙和排版。(路透)
香港蘋果日報執行總編林文宗(中)在出刊最後一份報紙的前一晚在公司裡校對報紙和排版。(路透)

停刊近一個月的蘋果日報又有前高層被控違反《港區國安法》，警方國安處昨日以涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國安罪，拘捕前蘋果日報執行總編輯林文宗；上月涉相同罪名被捕的時任副社長陳沛敏、社論主筆馮偉光（筆名盧峯）及楊清奇（筆名李平），則被撤銷保釋。四人昨日被落案控以違反國安法第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，今早在西九龍裁判法院提堂。

香港記者協會發表聲明，指近期多名蘋果日報高層被捕，對港府一再針對同一機構的新聞工作者表示憤慨，亦對香港警方拘捕已停運的傳媒機構前員工感震驚及不解。

香港記協說，新聞、出版自由是一個國際城市賴以成功的基石，要求當局勿屢以「國家安全」之名拘捕新聞從業員，散播白色恐怖。

港府保安局長鄧炳強回應林文宗被捕一事稱，任何人違反任何法例，執法部門都要拘捕，案件調查中，他不可以評論。

另有消息說，港警國安處亦撤銷前蘋果日報副社長陳沛敏及筆名盧峯的前主筆馮偉光的保釋安排。

6月17日，港警國安處以涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，拘捕包括陳沛敏在內的五名蘋果日報高層，陳沛敏其後獲准保釋。馮偉光是6月下旬在香港機場準備離港時，被警察以涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪逮捕，他其後亦獲准保釋候查。

昨天是反送中運動中的「七二一事件」（即元朗港鐵站內無差別暴力襲擊民眾事件）兩周年。鄧炳強稱，指部分相關案件正在審訊，不方便評論。

昨天在元朗地區，大批警察分批在港鐵元朗站內、外圍，以及元朗大馬路等多處布防。部分警察攜同警犬戒備，並截查路過年輕人。二名香港酒店工會成員，下午在元朗站地下擺街站，派發疫宣傳單，因寫有「七二一」字樣被警方截查，指傳單上的卡通圖案與「黑暴」有關，並要求停止派發。

香港 蘋果 警察

上一則

解凍資產沒進展 港蘋員工領不到薪水

下一則

7狀元6留下：香港是根 盼貢獻非逃走

延伸閱讀

港媒：警方拘捕前蘋果日報執行總編林文宗

港媒：警方拘捕前蘋果日報執行總編林文宗
21國聯盟挺香港蘋果日報 中國外交公署：干政

21國聯盟挺香港蘋果日報 中國外交公署：干政
21國就香港蘋果日報關閉表示關切 北京嚴厲譴責

21國就香港蘋果日報關閉表示關切 北京嚴厲譴責
21國聲援香港蘋果日報 憂新法打壓媒體

21國聲援香港蘋果日報 憂新法打壓媒體

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

2021-07-16 07:46
杭州知名美女網紅「小冉」因抽脂感染不幸去世。（取材自微博）

美女網紅抽脂 皮爛器衰不治 家屬求償500萬

2021-07-16 13:00
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏