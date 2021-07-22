港警再出手 逮前蘋果日報執行總編

香港蘋果日報執行總編林文宗(中)在出刊最後一份報紙的前一晚在公司裡校對報紙和排版。(路透)

停刊近一個月的蘋果 日報又有前高層被控違反《港區國安法》，警方國安處昨日以涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國安罪，拘捕前蘋果日報執行總編輯林文宗；上月涉相同罪名被捕的時任副社長陳沛敏、社論主筆馮偉光（筆名盧峯）及楊清奇（筆名李平），則被撤銷保釋。四人昨日被落案控以違反國安法第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，今早在西九龍裁判法院提堂。

香港 記者協會發表聲明，指近期多名蘋果日報高層被捕，對港府一再針對同一機構的新聞工作者表示憤慨，亦對香港警方拘捕已停運的傳媒機構前員工感震驚及不解。

香港記協說，新聞、出版自由是一個國際城市賴以成功的基石，要求當局勿屢以「國家安全」之名拘捕新聞從業員，散播白色恐怖。

港府保安局長鄧炳強回應林文宗被捕一事稱，任何人違反任何法例，執法部門都要拘捕，案件調查中，他不可以評論。

另有消息說，港警國安處亦撤銷前蘋果日報副社長陳沛敏及筆名盧峯的前主筆馮偉光的保釋安排。

6月17日，港警國安處以涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，拘捕包括陳沛敏在內的五名蘋果日報高層，陳沛敏其後獲准保釋。馮偉光是6月下旬在香港機場準備離港時，被警察 以涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪逮捕，他其後亦獲准保釋候查。

昨天是反送中運動中的「七二一事件」（即元朗港鐵站內無差別暴力襲擊民眾事件）兩周年。鄧炳強稱，指部分相關案件正在審訊，不方便評論。

昨天在元朗地區，大批警察分批在港鐵元朗站內、外圍，以及元朗大馬路等多處布防。部分警察攜同警犬戒備，並截查路過年輕人。二名香港酒店工會成員，下午在元朗站地下擺街站，派發疫宣傳單，因寫有「七二一」字樣被警方截查，指傳單上的卡通圖案與「黑暴」有關，並要求停止派發。