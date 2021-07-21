港3人打完兩劑BNT仍確診 學者：數萬人打疫苗但抗體差

香港20日有七輸入確診個案，由於有確診個案曾居社區，跑馬地太古城兩廈強檢。圖為太古城金殿台唐宮閣居民晚間準備接受檢測。（中新社）

香港 新冠病毒疫情反覆，20日本土繼續零確診，但新增七宗輸入個案，包括多宗已在香港接種兩劑疫苗 者。

學者表示香港有數萬人接種疫苗，但抗體反應差。最新民調則說，逾五成受訪民眾不滿香港政府應付疫情的表現。

香港20日新增七宗新型肺炎確診，七名輸入患者包括五男二女，年齡由12至58歲，他們分別由美國、日本、法國、伊朗、孟加拉抵港。七人當中有六人帶有L452R變種病毒 （Delta病毒），另外一人確定無N501Y變種病毒，至於有無其他變種病毒則仍在化驗。

七名輸入個案中，一位曾在中環居住的27歲男子，4月至5月間在香港已接種兩劑復必泰（BNT）疫苗，7月4日由香港出發到美國，返港確診；同一航班上，還有一名52歲男子確診，他4月也在香港接種兩劑復必泰疫苗。這兩人都驗出帶有L452R變種病毒。

其餘五名患者，分別由日本、法國、伊朗及孟加拉抵港，四人帶有變種病毒。其中由法國抵港的39歲男患者，亦曾在香港接種兩劑復必泰疫苗。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，相信香港可能有數萬名因為年齡或自身疾病，導致接種新冠疫苗後抗體反應差的人士，香港政府應盡快公布他們是否需要接種第三劑新冠疫苗。

他認為，一般民眾只是接種了一段短時間，目前不用特別考慮是否打第三針，即使打多一針，都不可以完全預防感染新冠病毒。

在香港疫情持續下，香港民意研究所的最新民意調查說，五成六受訪者不滿香港政府應付疫情的表現；六成四受訪者認為，香港應全面取消限聚令措施。

香港政府還宣布，由於近日新加坡的確診個案上升，現時並未具備條件啓動「航空旅遊泡泡」，雙方同意下月月底，視乎新加坡實施加強抗疫措施的成效和全球的情況，檢視下一步安排。