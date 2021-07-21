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港首劑疫苗接種率42% 專家：防Delta 接種率須逾8成

記者羅印冲／香港21日電
香港傳染病專科醫生梁子超指出，受Delta變種病毒影響，疫苗接種率可能要提升至「超過八成」。（中新社資料照片）
香港傳染病專科醫生梁子超指出，受Delta變種病毒影響，疫苗接種率可能要提升至「超過八成」。（中新社資料照片）

香港傳染病專科醫生梁子超指出，英國受Delta變種病毒影響，入院及死亡率仍持續增加，放寬社交距離會帶來風險，認為現時要築成群體免疫屏障，門檻要提高，疫苗接種率可能要提升至「超過八成」。

梁子超20日在香港電台節目上表示，近日Delta變種病毒大流行，致病率及死亡率亦有上升。以色列數據顯示，疫苗對防感染有效率亦大跌。由於變種病毒傳染效率高，因此疫苗屏障門檻也要更高，由以往接種率60%，可能要提高至起碼80%。

至於香港是否可以放寬社交距離措施？梁子超認為，由於近日香港確診個案幾乎都是移入，未見到社區傳播，在現有新冠疫苗接種率下，仍有一定放寬空間。但他強調，香港必須做好外防輸入，因為現時變種病毒橫行，「如果一有疏漏，走入社區一星期就可傳播三代」。

林鄭月娥昨表示，香港已有40多天沒有本地確診個案，最後一例本地感染是在上月初。她認為有賴全城努力，感謝香港市民在疫情已漸穩定時，仍嚴守衛生防疫措施。

但她強調，現時香港要努力推高疫苗接種率，讓社會可建立免疫屏障。截至前晚，合資格打第一劑疫苗的比率已達到42%，相信接種率可在9月底時達至七成，甚至更高一些。

另據明報報導，12至15歲青少年上月15日起可打BioNTech（復必泰），截至本月19日，該年齡層青少年已打6.3萬劑復必泰，最少4人打針後出現心肌炎。衛生署昨晚首度公布，醫管局報告有3人打第二針後疑患心肌炎。

香港 疫苗 變種病毒

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